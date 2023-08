«Όσο μεγαλύτερο και με ξεκάθαρο περίγραμμα είναι το πιγούνι σας, τόσο πιο δυναμικοί και ανταγωνιστικοί είστε», λέει η Jean Haner, ειδική στην ανάγνωση προσώπου και συγγραφέας του The Wisdom of Your Face. Η Haner αποκαλύπτει ότι γεννιόμαστε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο που κρύβει μυστικά για τον χαρακτήρα μας.