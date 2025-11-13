Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν περνάμε πολύ χρόνο μπροστά στην οθόνη του κινητού - Real.gr

Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε πρόσφατα η εικόνα του μέσου ανθρώπου του 2050 που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η πρωτοποριακή εφαρμογή καταγραφής βημάτων WeWard δημιούργησε τον «Sam», ένα μοντέλο προσομοίωσης που αποτυπώνει πως επιδρά η καθιστική ζωή στην υγεία του σώματος και του προσώπου μας. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή «ταξιδεύουμε» στο μέλλον και «βλέπουμε» πώς θα μοιάζει […]

