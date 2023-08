Τι συμβαίνει σε ένα μωρό που περνά πολύ χρόνο στην οθόνη – Ανησυχητικά ευρήματα μελέτης

Τα παιδιά ενός έτους που εκτέθηκαν σε περισσότερες από τέσσερις ώρες σε οθόνη την ημέρα παρουσίασαν αναπτυξιακές καθυστερήσεις στην επικοινωνία και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στις ηλικίες 2 και 4 ετών, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of the American Medical Association Pediatrics.