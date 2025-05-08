Το σχέδιο του Άδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» - Real.gr

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Το σχέδιο του Άδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα»

13:50, 08/05/2025
Το σχέδιο του Άδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δεσμεύθηκε σε εξαντλητικό διάλογο για το τελικό σχέδιο ένταξης του «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν».

Διαβάστε το δημοσίευμα στο oloygeia.gr

 

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