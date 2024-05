«Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί μηχανισμοί που εξηγούν την παρατηρούμενη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αβοκάντο και του επιπολασμού του διαβήτη σε αυτή τη μελέτη», έγραψε η διεθνής ομάδα συγγραφέων την περασμένη εβδομάδα στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.