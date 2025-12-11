Ομάδα Α ή Ο; Ποια «προστατεύει» από το εγκεφαλικό και ποια είναι πιο ευάλωτη - Real.gr

Μια έρευνα αποκαλύπτει ότι η ομάδα αίματος μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε νεότερες ηλικίες, με την ομάδα Α1 να συνδέεται με αυξημένο ποσοστό περιστατικών πριν την ηλικία των 60 ετών.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2022, ενισχύει την άποψη ότι η βιολογική μας ταυτότητα παίζει ρόλο στην ευαλωτότητα σε σοβαρές παθήσεις. Οι γνωστές ομάδες αίματος Α, Β, ΑΒ και Ο βασίζονται σε χημικούς δείκτες – τα αντιγόνα – που υπάρχουν στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ακόμη και μέσα στις κύριες ομάδες, υπάρχουν μικρές γενετικές παραλλαγές που επηρεάζουν σημαντικά την υγεία.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 48 γενετικές μελέτες που περιλάμβαναν περίπου 17.000 άτομα που είχαν υποστεί εγκεφαλικό μεταξύ 18 και 59 ετών και σχεδόν 600.000 υγιείς ενήλικες. Μέσω αυτής της ανάλυσης, εντοπίστηκαν δύο γονιδιακές περιοχές που σχετίζονται έντονα με τον αυξημένο κίνδυνο πρώιμου εγκεφαλικού. Η μία εντοπίζεται στο σημείο του γονιδιώματος όπου βρίσκονται τα γονίδια των ομάδων αίματος.

Η λεπτομερής γενετική ανάλυση έδειξε ότι άτομα με συγκεκριμένη παραλλαγή της ομάδας Α (A1) είχαν κατά 16% υψηλότερο κίνδυνο για εγκεφαλικό πριν τα 60 τους, σε σύγκριση με άτομα άλλων ομάδων. Αντιθέτως, όσοι είχαν γονίδιο για την ομάδα O1 είχαν 12% μικρότερο κίνδυνο.

Ο βασικός συγγραφέας της μελέτης και νευρολόγος Steven Kittner από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ σημείωσε πως «δεν γνωρίζουμε ακόμη τον ακριβή λόγο που η ομάδα Α αυξάνει τον κίνδυνο, αλλά πιθανότατα σχετίζεται με παράγοντες πήξης του αίματος, όπως τα αιμοπετάλια και τα κύτταρα που επενδύουν τα αγγεία».

Παρά την ανησυχία που μπορεί να προκαλούν αυτά τα ευρήματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως ο αυξημένος κίνδυνος είναι μικρός και δεν απαιτείται επιπλέον έλεγχος ή επαγρύπνηση για τα άτομα με ομάδα αίματος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το 65% των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν ευρωπαϊκής καταγωγής.

Μια ξεχωριστή ανάλυση σύγκρινε άτομα που είχαν υποστεί εγκεφαλικό πριν από τα 60 με εκείνους που το υπέστησαν σε μεγαλύτερη ηλικία. Σε αυτή τη σύγκριση, η αυξημένη συσχέτιση με την ομάδα Α έπαψε να είναι σημαντική στις μεγαλύτερες ηλικίες, γεγονός που υποδηλώνει πως τα πρώιμα εγκεφαλικά ίσως οφείλονται σε διαφορετικούς μηχανισμούς απ’ ό,τι τα όψιμα.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι τα εγκεφαλικά σε νεότερους ανθρώπους είναι λιγότερο πιθανό να προέρχονται από αθηροσκλήρωση (συσσώρευση λιπών στις αρτηρίες) και πιο πιθανό να οφείλονται σε διαταραχές της πήξης.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα άτομα με ομάδα Β είχαν περίπου 11% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού ανεξαρτήτως ηλικίας.

Τέλος, παλαιότερες έρευνες είχαν ήδη συνδέσει το γονιδιακό σημείο ABO, που καθορίζει τις ομάδες αίματος, με αυξημένο κίνδυνο για ασβεστοποίηση των στεφανιαίων αρτηριών και καρδιακές προσβολές. Τα γονίδια των ομάδων Α και Β έχουν επίσης συνδεθεί με μεγαλύτερη πιθανότητα θρόμβωσης στις φλέβες.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurology.