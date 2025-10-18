Βιταμίνες και τροφές για γνωστική υγεία μετά τα 40 - Real.gr

Καθώς περνούν τα χρόνια, ο εγκέφαλος χρειάζεται επιπλέον φροντίδα για να παραμείνει σε εγρήγορση. Μετά τα 40, η σωστή διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη γνωστική υγεία. Δες ποιες βιταμίνες και τροφές μπορούν να βοηθήσουν το μυαλό σου να παραμείνει δυνατό και δραστήριο σε κάθε ηλικία.

1. Βιταμίνη Β12

Ψάρια, αυγά, γαλοκτομικά προϊόντα

2. Βιταμίνη D3

Ηλιοφάνεια, λιπαρά ψάρια

3. Βιταμίνη E

Ξηροί καρποί, σπόροι

4. Ωμέγα – 3 Λιπαρά Οξέα (DHA & EPA)

Σολομός, σαρδέλες, λιναρόσπορος

5. Μαγνήσιο

Σπανάκι, σπόροι κολοκύθας, μαύρη σοκολάτα

6. Κουρκουμίνη (Κουρκουμάς)

Αντιφλεγμονώδη δράση, ενισχύει τη μνήμα

7. Μύρτιλα & άλλα μούρα

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά,προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτταρα

8. Πράσινα φυλλώση λαχανικά

Μαρούλι, σπανάκι, λάχανο

9. Μπρόκολο και Σταυρακανθή λαχανικά