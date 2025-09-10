Quantcast
WSJ: Έρευνα από υγειονομικούς φορείς των ΗΠΑ για επιπτώσεις των εμβολίων Covid-19 στην εγκυμοσύνη - Real.gr
real player

WSJ: Έρευνα από υγειονομικούς φορείς των ΗΠΑ για επιπτώσεις των εμβολίων Covid-19 στην εγκυμοσύνη

05:00, 10/09/2025
WSJ: Έρευνα από υγειονομικούς φορείς των ΗΠΑ για επιπτώσεις των εμβολίων Covid-19 στην εγκυμοσύνη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υψηλόβαθμα στελέχη του αμερικανικού Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS), υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, συγκεντρώνουν παραδείγματα πιθανών βλαβερών επιδράσεων των εμβολίων COVID-19 σε εγκύους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τρίτη.

Το ρεπορτάζ, που επικαλείται πηγές με γνώση της κατάστασης, αναφέρει ότι η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών προς το ευρύ κοινό, στο πλαίσιο μιας πιο διαφανούς προσέγγισης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εμβολίων στην εγκυμοσύνη.

Πηγή: Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved