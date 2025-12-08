«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο - Real.gr

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 - Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά και επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καθορίζουν το μέλλον της υγείας. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η στρατηγική της υγείας στη ψηφιακή εποχή, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της βιοτεχνολογίας, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας, η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην κλινική έρευνα και η καινοτομία στα φάρμακα.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του συνεδρίου

Παράλληλα στο συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις εταιρείες Next is Now και Dome Consulting Firm και γίνεται στο Grand Hyatt Athens, θα τεθούν στο επίκεντρο οι αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την πρόληψη, με ορίζοντα το 2030.

LIVE το συνέδριο:

