Quantcast
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» - Γεράσιμος Σιάσος: Στην καρδιά μιας ιστορικής μετάβασης για τη δημόσια υγεία και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση - Real.gr
real player

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Γεράσιμος Σιάσος: Στην καρδιά μιας ιστορικής μετάβασης για τη δημόσια υγεία και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση

12:39, 08/12/2025
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Γεράσιμος Σιάσος: Στην καρδιά μιας ιστορικής μετάβασης για τη δημόσια υγεία και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Τις εργασίες του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας χαιρέτισε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Καρδιολογίας, Γεράσιμος Σιάσος , χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση «θεσμό ουσιαστικού διαλόγου» για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και το μέλλον της.
Του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Σιάσος τόνισε ότι το σημερινό συνέδριο «αγγίζει την καρδιά της μεγάλης αλλαγής στον χώρο της υγείας», την περίοδο όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και οι επενδύσεις στη γνώση δημιουργούν μια πραγματικά νέα εποχή. Όπως ανέφερε, τα τελευταία πέντε χρόνια οι πατέντες που έχουν κατατεθεί στον χώρο της υγείας «έχουν ξεπεράσει εκείνες της πληροφορικής και άλλων προηγμένων κλάδων», αναδεικνύοντας τη ραγδαία ανάπτυξη και τη δυναμική του τομέα.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για μια μετάβαση που γεννά ευκαιρίες αλλά και απαιτεί σημαντικές αποφάσεις, τόσο για την Πολιτεία όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα. «Το συνέδριο αυτό αναδεικνύει με ουσιαστικό τρόπο τις προκλήσεις και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ώριμης στρατηγικής για το μέλλον», υπογράμμισε.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του ΕΚΠΑ στην καινοτομία, σημειώνοντας ότι «από το 2022 μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ιδρύσει 9 τεχνοβλαστούς», ενδεικτικό της έμφασης στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Υπογράμμισε, όμως, ότι πέρα από την έρευνα, κομβικής σημασίας είναι και η εκπαίδευση: «Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους και να προετοιμάζονται για το περιβάλλον της επόμενης ημέρας».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Σιάσος στάθηκε στη σημασία των σύγχρονων υποδομών. «Οι κτιριακές αναβαθμίσεις που υλοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντικές για το σύστημα υγείας, το οποίο είχε μεγάλη ανάγκη από έναν τέτοιο εκσυγχρονισμό», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι νέες υποδομές αποτελούν θεμέλιο για την ποιοτική εκπαίδευση, την έρευνα και τη φροντίδα υγείας.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από τον ιστότοπο ygeiasummit.gr και τα sites enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr, και enikonomia.gr, ενώ ο real fm θα μεταδίδει καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου εκτενή αποσπάσματα.

Δείτε live το συνέδριο:

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: ELPEN, DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY και HELLENIC COPPER. Ασημένιοι χορηγοί οι: EUROLIFE FFH, NeuroOncology.gr, Bioiatriki, INTEGRIS Pharma, ETHNIKI First Insurance, CORONIS, BENNETTPHARMACEUTICAL INDUSTRY, Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ..

Χορηγοί οι: Εθνική Τράπεζα, Athens Medical Group, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, HHG, DIAVERUM, ANAGENNISI, SIEMENS Ηealthineers, EIZO, UNI- PHARMA, RAFARM, Affidea, HEALTH CERT, Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής, SM Company.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

13:10 08/12
Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

11:30 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

12:27 08/12
Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

12:52 08/12
Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

12:44 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved