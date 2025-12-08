Quantcast
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» - Θεοδωρικάκος: Η ισχυρή οικονομία μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε όλο και περισσότερο στην υγεία - Real.gr
real player

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Θεοδωρικάκος: Η ισχυρή οικονομία μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε όλο και περισσότερο στην υγεία

14:10, 08/12/2025
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Θεοδωρικάκος: Η ισχυρή οικονομία μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε όλο και περισσότερο στην υγεία

Εισήγηση στο ετήσιο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, έκανε και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Στην εποχή μας η υγεία, η καινοτομία και η ανάπτυξη δεν είναι τρεις χωριστές έννοιες. Συνθέτουν μαζί ενιαίο, κρίσιμο πεδίο πολιτικής με ουσιαστικές ενέργειες. Η εμπειρία της πανδημίας που βιώσαμε πρόσφατα και οι ελλείψεις σε φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη μας έδειξαν με ξεκάθαρο τρόπο ότι η παραγωγή αυτάρκεια, ιδιαιτέρως σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα, τελικά είναι θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Και σε αυτή την πρόκληση η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ένας ισχυρός και δυναμικός κλάδος που στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή, με σύγχρονες μονάδες παραγωγής, ισχυρή εξαγωγική παρουσία, θετικό εμπορικό ισοζύγιο και χιλιάδες θέσεις εργασίας», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συνεδρίου.

Ο ίδιος τόνισε στη συνέχεια ότι η υγεία και η οικονομία είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. «Η ισχυρή οικονομία μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε όλο και περισσότερο στην υγεία. Και κάθε ευρώ που κατευθύνεται στην πρόληψη και την καινοτομία επιστρέφει πολλαπλάσιο στην κοινωνία μας. Κάθε νέο φάρμακο, κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση που γεννιέται μέσα από την έρευνα δεν μεταφράζεται μόνο σε μια επιχειρηματική επιτυχία αλλά οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής τον ασθενή. Η βιοτεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποδειχτούν καταλύτες σ’ αυτή τη μετάβαση. Από τα δεδομένα στη γνώση και από τη γνώση στην ανάπτυξη πιο στοχευμένων φαρμάκων και θεραπειών που μπορούν να παράγονται στην Ελλάδα. ως υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε την έρευνα και ανάπτυξη με κάθε τρόπο».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

15:32 08/12
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20 08/12
Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

15:15 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12

Ροή Ειδήσεων

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

16:30 08/12
Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

16:23 08/12
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

16:15 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00 08/12
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59 08/12
Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

15:45 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

15:39 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved