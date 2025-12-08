«Υγεία πάνω απ’ όλα» - Άδωνις Γεωργιάδης: Χτίζουμε ένα νέο, σύγχρονο και προσβάσιμο ΕΣΥ για όλους - Real.gr

Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Εκδότη-Διευθυντή της RealNews και Πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάζοντας τον απολογισμό και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Με αναφορές στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη μείωση των χρόνων αναμονής, στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και στις παρεμβάσεις για την πρόληψη και την ψυχική υγεία, ο Υπουργός περιέγραψε το νέο μοντέλο υγείας που, όπως τόνισε, «αλλάζει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύει τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών υγείας σε όλη τη χώρα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς λειτουργούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και πώς ενισχύουν το ΕΣΥ, ο Υπουργός τόνισε ότι «αντικειμενικά τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, και κυρίως το myHealth app, έχουν αλλάξει τα πάντα». Όπως εξήγησε, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, «ο πολίτης φτάνει στα επείγοντα, μπορεί να είναι αναίσθητος, και υπάρχει άμεση πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι μέσω του app υπάρχει πλέον πλήρης πρόσβαση σε απεικονιστικές εξετάσεις, οργανωμένες υπενθυμίσεις για προληπτικούς ελέγχους και η δυνατότητα για δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό της επιλογής του πολίτη. «Σήμερα βρίσκεις γιατρό μέσα στην ίδια εβδομάδα», τόνισε, υπογραμμίζοντας το άλμα αποτελεσματικότητας στον οικογενειακό και ειδικό γιατρό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διασύνδεση του ψηφιακού συστήματος με το νέο ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο παρακολουθεί τον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ. «Συνδέουμε το βραχιολάκι με την εφαρμογή ώστε ο πολίτης να βλέπει σε πόσα λεπτά θα τον δει ο γιατρός. Όλα αυτά είναι υπηρεσίες που δίνουν διαφάνεια και ασφάλεια». Όπως είπε, «έχουμε βάλει ψηφιακό βοηθό για τον γιατρό, αλλά και για τον πολίτη».

Σε ερώτηση για το τι προσφέρει η ηλεκτρονική ιχνηλάτηση, ο Υπουργός εξήγησε ότι το σύστημα επιτρέπει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ειδικά στις ΜΕΘ και στα επείγοντα. «Παρακολουθούμε χρόνους αναμονής, και είναι πολύ σημαντικό και για τον ασθενή που πλέον ξέρει πόσο θα περιμένει και πού πρέπει να πάει».

Ο στόχος ήταν η δραστική μείωση του χρόνου αναμονής. «Από τις 9 ώρες που ήταν, σήμερα είμαστε κάτω από τις 5. Σε λιγότερο από έναν χρόνο έχουμε γλιτώσει πάνω από 4 ώρες αναμονής για κάθε ασθενή — και σε αυτό έχει συμβάλει και το βραχιολάκι», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στον ρόλο των φαρμακείων, σημειώνοντας ότι «κάποτε στην Ελλάδα τα θεωρούσαμε βάρος, την εποχή του μνημονίου». Τόνισε, όμως, ότι το εκτεταμένο δίκτυο των περίπου 12.000 φαρμακείων αποτελεί σήμερα κρίσιμο σημείο πρόσβασης, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές.

Σε ερώτηση για την πρόοδο του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Υπουργός σημείωσε ότι το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην κορυφή της απορροφητικότητας. «Το 2024 και το 2025 είμαστε πρωταθλητές σε σχέση με όλα τα άλλα υπουργεία. Ο στόχος ήταν 503 εκατομμύρια και έχουμε ξεπεράσει τα 600», είπε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ, να μη χαθεί τίποτα».

Τα έργα αφορούν: εκτεταμένες ανακαινίσεις νοσοκομείων, νέα ψηφιακά εργαλεία, αναβαθμισμένες υποδομές, και επενδύσεις μέσω του επενδυτικού clawback μεταξύ άλλων.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η χώρα αποτελεί «τεράστια επιτυχία», καθώς «εξάγει το 10% της φαρμακευτικής παραγωγής της Ευρώπης ενώ έχει μόλις το 2% του πληθυσμού της».

Παραδέχθηκε ότι η αντιμετώπιση του clawback είναι δύσκολη: «Έχουμε πληθυσμό που γερνά και έχει όλο και μεγαλύτερες ανάγκες για φάρμακα». Αναφέρθηκε επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και στη μάχη κατά της υπερσυνταγογράφησης.

Για τη διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον, υπογράμμισε ότι «πάνω από 50–60 χιλιάδες άνθρωποι που πήγαιναν στις ουρές του ΕΟΠΥΥ τώρα εξυπηρετούνται από το σπίτι τους».

Ο Υπουργός ανέδειξε ότι το νέο σύστημα απογευματινών χειρουργείων λειτουργεί ήδη με μεγάλη αποδοτικότητα: «Ναι, θα δουλεύουν και θα σώζουν κόσμο για τις επόμενες δεκαετίες. Έχουμε μειώσει τον χρόνο αναμονής από τα 5 χρόνια στους 12 μήνες».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σημείωσε ότι «έχει σώσει πάνω από 7.000 ανθρώπους που δεν ήξεραν ότι έχουν πρώιμο καρκίνο», υπενθυμίζοντας τις αντιδράσεις που είχαν υπάρξει στη Βουλή κατά την έναρξη του προγράμματος.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η ψυχική υγεία αποτελεί προσωπική του προτεραιότητα «από την πρώτη θητεία». Αναφέρθηκε στη μεγάλη κατανάλωση φαρμάκων και στην πίεση της σύγχρονης ζωής, καθώς και στις σημαντικές παρεμβάσεις του υπουργείου: αναβαθμίσεις υποδομών στα ψυχιατρεία, πρόγραμμα πρόληψης αυτοτραυματισμών στους εφήβους, νέες γραμμές υποστήριξης, και συνεχάρη την Ελληνική αστυνομία για τις δράσεις εντοπισμού ανηλίκων που καταναλώνουν αλκοόλ.

«Έχουμε δράσεις και θα δείτε ορατά αποτελέσματα», τόνισε.

Ο Υπουργός ολοκλήρωσε τη συνέντευξη με αναφορά στους στόχους της επόμενης διετίας: «Ένα πολύ καλύτερο σύστημα υγείας από αυτό που παραλάβαμε». Όπως είπε, το 2025 «είχαμε πολύ λιγότερα κενά και περισσότερες παροχές σε νησιά και άγονες περιοχές» και η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, με ακόμη περισσότερα και ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα.

