«Υγεία πάνω απ΄όλα - 2021»-Γκάγκα: «H πανδημία συντέλεσε στο να αναβαθμιστεί το ΕΣΥ στη συνείδηση των πολιτών»

Συνέντευξη αναφορικά με τη στρατηγική για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα Υγείας παραχώρησε η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, στη Μαριάνα Πυργιώτη, Co-founder DOME CONSULTING FIRM & Communication Expert, στο πλαίσιο της ημερίδας «Υγεία πάνω απ’ όλα- 2021» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.