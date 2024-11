«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Φαρμακευτική πολιτική – Η επόμενη μέρα - Δείτε LIVE το συνέδριο

«Φαρμακευτική πολιτική – Η επόμενη μέρα», ήταν ο τίτλος συζήτησης του δεύτερου πάνελ της Β’ Ενότητας του Συνεδρίου “Υγεία πάνω απ’ όλα 2024 / It’s all about health 2024”, που διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνδιοργάνωση της Next is Now και της Dome Consulting.