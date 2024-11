«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Τι είπε ο Αδ. Γεωργιάδης - Δείτε LIVE το συνέδριο

Την στρατηγική προσέγγιση για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα επείγοντα χειρουργεία παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον Εκδότη-Διευθυντή της Realnews, και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του Συνεδρίου “Υγεία Πάνω Απ΄ολα”, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.