Διαδηλώσεις στην Αυστρία: Έξω οι ναζί από την κυβέρνηση, θάνατος στον φασισμό (ΒΙΝΤΕΟ)

#RuptlyLive: Tensions run high as protesters rally against the inauguration of Austria’s new government https://t.co/4mSsmQFvu6 pic.twitter.com/ff83N2uXLu — Ruptly (@Ruptly) December 18, 2017

Ορκίστηκε σήμερα ητης Αυστρίας με τη συμμετοχή της άκρας δεξιάς και επικεφαλής τον 31χρονο Σεμπάστιαν Κουρτς.Ο Κουρτς, ο νέος καγκελάριος της Αυστρίας που προέρχεται από το συντηρητικό κόμμα ÖVP και είναι ο νεότερος ηγέτης του κόσμου, ορκίστηκε από τον πρόεδρο της χώρας Αλεξάντερ βαν ντερ Μπέλεν πλάι στον αντικαγκελάριο Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος FPÖ στη διάρκεια μιας τελετής που μεταδόθηκε απευθείας από την αυστριακή κρατική τηλεόραση.Στο μεταξύ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Βιέννη κατά της συμμετοχής του FPÖ στη νέα κυβέρνηση συνασπισμού της Αυστρίας.Διάφορες πορείες, που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από έκκληση αριστερών ομάδων και οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατευθύνθηκαν προς τη συνοικία όπου βρίσκονται τα υπουργεία και το πρώην αυτοκρατορικό παλάτι όπου πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των 13 νέων μελών της κυβέρνησης, εκ των οποίων έξι ανήκουν στο FPÖ.Οι διαδηλωτές, ανάμεσά τους και πολλοί νέοι, ήταν περικυκλωμένοι από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, η οποία οδήγησε την πορεία στην πλατεία των Ηρώων, όπου το 1938 ο Αδόλφος Χίτλερ εκφώνησε την ομιλία στην οποία ανακοίνωσε την προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία.Πίσω από πανό που έγραφαν: «Έξω οι ναζί», «Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι», «Θάνατος στον φασισμό», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την κυβέρνηση συνασπισμού.Έπειτα από δύο μήνες διαπραγματεύσεων, το FPÖ, που κατέλαβε την τρίτη θέση στις εκλογές, απέσπασε τα πολύ σημαντικά υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών και Άμυνας και τη θέση του αντικαγκελαρίου για τον ηγέτη του, τον 48χρονο Στράχε.Ωστόσο οι διαμαρτυρίες, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αυτή τη φορά ήταν πιο περιορισμένες σε σχέση με σχεδόν 18 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή την προηγούμενη φορά που το FPÖ συμμετείχε σε κυβέρνηση συνασπισμού. Τότε οι υπουργοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν μια υπόγεια σήραγγα για να μεταβούν από την καγκελαρία στο γραφείο του προέδρου όπου θα ορκίζονταν.«Σίγουρα δεν θα πάμε υπογείως στο Χόφμπουργκ, αλλά με τα κεφάλια μας ψηλά», τόνισε ο Στράχε μιλώντας στην Kleine Zeitung, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.Η επιτυχία του FPÖ τη δεκαετία του 1980 και του 1990 υπό την ηγεσία του εκλιπόντος Γεργκ Χάιντερ, υμνητή του Χίτλερ, αποτελούσε εξαίρεση για την Ευρώπη. Τώρα είναι απλώς ένα από τα πολλά αντιευρωπαϊκά, λαϊκιστικά, ακροδεξιά κόμματα που σημειώνουν εκλογική επιτυχία στην ΕΕ, εκμεταλλευόμενα την αγανάκτηση των πολιτών εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης, της μετανάστευσης και της κατάστασης ασφαλείας στις χώρες τους.«Οι δημοκράτες που είναι δεσμευμένοι στις ευρωπαϊκές αξίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με προσοχή τον συνασπισμό που βρίσκεται τώρα στην εξουσία στην Αυστρία», σχολίασε ο Ευρωπαίος επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί στον λογαριασμό του στο Twitter.«Η κατάσταση είναι αναμφισβήτητα διαφορετική σε σχέση με το προηγούμενο του 2000, όμως το να βρίσκεται στην εξουσία η ακροδεξιά δεν είναι ποτέ κάτι ασήμαντο», πρόσθεσε.Το 2000 κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είχαν επιβάλει κυρώσεις στην Αυστρία για να διαμαρτυρηθούν για τη συμμετοχή του FPÖ στην κυβέρνηση. Όμως τώρα δεν αναλαμβάνεται παρόμοια δράση.Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι 1.500 άνδρες έχουν αναπτυχθεί στη Βιέννη, καθώς έχουν ανακοινωθεί εννέα διαδηλώσεις, με τους διοργανωτές να αναμένουν περίπου 5.000 ανθρώπους.