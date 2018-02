Απίστευτο μακελειό στη Φλόριντα: 19χρονος σκότωσε 17 πρώην συμμαθητές και καθηγητές του – Δεκάδες τραυματίες

Nicolas Cruz posted this pictured to his social media sites before today's shooting at a Parkland, Florida Highschool, 17 people are confirmed dead, he's in custody #Parkland pic.twitter.com/hkukC7BWbD — Mike Gonzalez (@MikeKAPPKVEW) February 14, 2018

The Florida school shooting was the 18th school shooting of the year. It's only February https://t.co/8gXz3zBkGL — TIME (@TIME) February 15, 2018

Ένας νεαρός σκότωσε χρησιμοποιώντας ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου 17 ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μέσα στο λύκειο στο οποίο είχε φοιτήσει και από το οποίο είχε αποβληθεί, στη νοτιοανατολική Φλόριντα –πριν παραδοθεί χωρίς να προβάλει αντίσταση λίγη ώρα αργότερα σε αστυνομικούς– προκαλώντας πανικό στους μαθητές, ορισμένοι από τους οποίους κρύφτηκαν μέσα στις τάξεις τους, ενώ άλλοι άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν.Τοένα από τα χειρότερα στις ΗΠΑ τα τελευταία 25 χρόνια, διαπράχθηκε την Τετάρτη, λίγη ώρα πριν ολοκληρωθούν τα τελευταία μαθήματα στο λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας στην Πάρκλαντ, μια πόλη με περίπου 30.000 κατοίκους.Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάστηκε ως ο Νίκολας Κρουζ, πρώην σπουδαστής του λυκείου, 19 ετών, που είχε αποβληθεί από το σχολείο εξαιτίας της κακής διαγωγής του, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην κοντινή κοινότητα Κοράλ Σπρινγκς, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μπρόουαρντ, ο Σκοτ Ίσραελ.Ο σερίφης ανέφερε πως ο νεαρός χρησιμοποίησε ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου AR-15, το οποίο είναι πολύ εύκολο να αγοράσει οποιοσδήποτε σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ.Ο Κρουζ, γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1998, είχε αναρτήσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης «πολύ ανησυχητικά» μηνύματα, ανέφερε ο σερίφης Ίσραελ επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να αναφέρονται στις Αρχές συμπεριφορές αυτού του είδους.Ο λυκειάρχης Ρόμπερτ Ράνσι και η αστυνομία είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για «πολυάριθμους νεκρούς» και πολλούς τραυματίες.Βολές πολύ κοντά η μια στην άλλη κι ο χαρακτηριστικός κρότος του τουφεκιού εφόδου ακούγονται σε ερασιτεχνικό βίντεο που προφανώς γυρίστηκε μέσα σε μια τάξη με κινητό τηλέφωνο και μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.«Δεν είχαμε λάβει καμιά προειδοποίηση, δεν είχαμε καμιά ένδειξη» ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο, είπε ο λυκειάρχης Ράνσι. «Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν είχε διατυπωθεί καμιά απειλή».Μια μαθήτρια, η Πέρι Χάρις, αφηγήθηκε στο CBS Miami ότι «όλη η τάξη της» κρύφτηκε «μέσα σε μια μικρή ντουλάπα».Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με δεκάδες μαθητές καθώς βγαίνουν από το σχολείο, πολλοί με τα χέρια ψηλά ή σταυρωμένα πίσω από το κεφάλι, μπροστά σε πάνοπλους αστυνομικούς.Ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής, περιπολικά και τεθωρακισμένα της αστυνομίας κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το λύκειο, που είχε περίπου 3.000 μαθητές του 2014. Τα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με ελικόπτερα.Οι επιθέσεις ενόπλων σε σχολεία έφθασαν ήδη τις 18 φέτοςΟ αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε για την επίθεση ενόπλου σε ένα σχολείο στη Φλόριντα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος και πρόσθεσε «παρακολουθούμε την κατάσταση».«Κανένα παιδί, κανένας εκπαιδευτικός, κανένας απολύτως δεν πρέπει ποτέ να αισθάνεται ότι διατρέχει κίνδυνο μέσα σε ένα αμερικανικό σχολείο», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.Η τραγωδία της Τετάρτης προστίθεται σε μια μακρά σειρά σφαγών που διέπραξαν οπλοφόροι στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Στο Λας Βέγκας, τον Οκτώβριο του 2017, 58 άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες ενός και μόνο ενόπλου, ενώ το 2016, 49 άνθρωποι είχαν δολοφονηθεί μέσα σε ένα γκέι κλαμπ στο Ορλάντο.Οι επιθέσεις ενόπλων είναι όλο και πιο συχνές μέσα σε σχολεία στις ΗΠΑ: έχουν ήδη γίνει 18 φέτος, συμπεριλαμβανομένης αυτής στο λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας.Μετά τη σφαγή πριν από περίπου πέντε χρόνια στο Σάντι Χουκ, ένα πρωτοβάθμιο σχολείο στο Κονέτικατ όπου είχαν σκοτωθεί 20 παιδιά 6 και 7 ετών, πολλαπλασιάστηκαν οι ασκήσεις για την αντίδραση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε επιθέσεις ενόπλων. Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι να διδαχθούν σπουδαστές και εκπαιδευτικοί πώς να αντιδρούν όταν κάποιος ανοίγει πυρ στα τυφλά με σκοπό να προκαλέσει όσο περισσότερα θύματα μπορεί. Πρόσφατα είχε γίνει μια συνάντηση για να συζητηθεί η αντίδραση σε μια ενδεχόμενη τέτοια επίθεση, είπε ένας 15χρονος μαθητής, ο Ράιαν Γκοτ, στο CNN.Αυτή ήταν «η 291η επίθεση ενόπλου μέσα σε σχολείο από τις αρχές του 2013», τόνισε η Σάνον Γουότς, ιδρύτρια της οργάνωσης «Moms Demand Action For Gun Sense In America» («Μητέρες απαιτούν δράση για να επικρατήσει η λογική όσον αφορά την οπλοκατοχή στην Αμερική»), η οποία μάχεται για να σταματήσει η διάδοση των όπλων.Ένας άλλοτε συμμαθητής του Κρουζ είπε ότι όταν φοιτούσε στο λύκειο οπλοφορούσε πολύ συχνά και ερχόταν σε προστριβές με πολλούς από τους δασκάλους του, ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.Κατά τον σερίφη Ίσραελ, ο νεαρός είχε μαζί του πολλούς γεμιστήρες για το τουφέκι. «Αληθινά δεν υπάρχουν λόγια», πρόσθεσε ο σερίφης. Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στο σχολείο, δύο μπροστά σε αυτό, ένας στον δρόμο, ενώ δύο τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Τα θύματα ήταν μαθητές και ενήλικοι, διευκρίνισε.