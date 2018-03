Τουρκικός πόλεμος νεύρων για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς - Ερευνούν και για κατασκοπεία - Τζανακόπουλος: Πιθανό ο Τσίπρας να τηλεφωνήσει στον Ερντογάν

Τραβάνε το σχοινί οι Τούρκοι με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι συνελήφθησαν στον Εβρο την περασμένη Πέμπτη και κρατούνται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης.Η ένσταση για την προφυλάκιση που κατέθεσαν οι δικηγόροι των δύο Ελλήνων στρατιωτικών οι οποίοι έχουν προφυλακισθεί με την κατηγορία εισόδου σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή, απορρίφθηκε από το δικαστήριο με απόφαση που ανακοινώθηκε στην Αδριανούπολη.Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί τώρα είναι η κατάθεση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελία, η αποδοχή ή η απόρριψη της από το δικαστήριο και στην συνέχεια ο ορισμός δικασίμου.Αυτό δείχνει ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να τραβήξουν σε μάκρος την διαδικασία.Νωρίτερα η ΕΡΤ μετέδωσε ότι οι δύο Έλληνες κατηγορούνται και για κατασκοπεία, επικαλούμενη δηλώσεις του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγκ.Ωστόσο όπως διευκρινίστηκε αργότερα, οι Έλληνες συνελήφθηκαν και ο εισαγγελέας τους παρέπεμψε για παράνομη είσοδο και κατασκοπεία. Ερευνάται αν τέλεσαν και τα δυο, προφυλακίστηκαν μόνο για το πρώτο και ακόμη δεν έχει συνταχθεί επίσημο κατηγορητήριο, το οποίο θα τεθεί υπόψη του δικαστηρίου το προσεχές διάστημα για να αποφανθεί. Άρα ερευνώνται και για κατασκοπεία, αλλά προφυλακίστηκαν μόνο για παράνομη είσοδο.Οπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Τουρκίας, Μπεκίρ Μποζντάγκ δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Μετά το αίτημα του Εισαγγελέα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε την κράτησή τους με την κατηγορία της παράνομης εισόδου σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη».Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου από το ειδησεογραφικό πρακτορείο «İhlas» ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης δήλωσε:«Η κράτηση των δύο στρατιωτικών στην Τουρκία οι οποίοι πέρασαν στην τουρκική πλευρά από την Ελλάδα, δεν αποτελεί ζήτημα για ανταλλαγή. Ούτε η Ελλάδα ζήτησε ανταλλαγή από την τουρκική κυβέρνηση, ούτε η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε ανταλλαγή από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτοί οι στρατιωτικοί υποβλήθηκαν σε δικαστική έρευνα με την κατηγορία της παράνομης εισόδου σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη και της στρατιωτικής κατασκοπείας.Μετά το αίτημα του Εισαγγελέα, το Ειρηνοδικείο Ανδριανουπόλεως αποφάσισε την κράτησή τους με την κατηγορία της παράνομης εισόδου σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη. Δεν πρόκειται να αποτελέσει ζήτημα ανταλλαγής για την Τουρκία. Η έκδοση των πραξικοπηματιών στρατιωτικών στην Τουρκία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η Τουρκία έχει δίκιο. Για την εκδίκαση των Τούρκων στρατιωτικών στην τουρκική δικαιοσύνη η Ελλάδα έχει υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σκεφτόμαστε ότι η Ελλάδα δεν τις εκπληρώνει. Το να γίνει ζήτημα ανταλλαγής θα μειώσει την αξία του αιτήματος της Τουρκίας για την έκδοση των πραξικοπηματιών για την δίκαιη εκδίκαση στην Τουρκία. Θέλουμε να εκφράσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».Για την υπόθεση των Ελλήνων στρατιωτών και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η κυβέρνηση έχει απόλυτη εικόνα του ζητήματος και βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δήλωσε ο υπουργός Επικράτειας και κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» της ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας.«Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τις δικαστικές εξουσίες της Τουρκίας, στο μεταξύ αξιοποιούμε όλες τις διπλωματικές οδούς» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας και συμπλήρωσε πως αυτό που προέχει είναι η επιστροφή των αξιωματικών στη χώρα.«Το θέμα με την Τουρκία δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο ζήτημα, πολλά δεν είναι πρωτοφανή», όμως «αυτό που ανησυχεί και προβληματίζει την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση είναι πως τα περιστατικά εμφανίζονται όλα μαζί», σημείωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.Παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν βάζει ζήτημα συμψηφισμού των υποθέσεων των δυο Ελλήνων αξιωματικών και των 8 Τούρκων στρατιωτικών, ο υπουργός Επικράτειας ρωτήθηκε σχετικά κι απέρριψε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο ή φήμη.«Αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία στην Τουρκία και εμείς από την πλευρά μας εξαντλούμε όλα τα διπλωματικά μέσα πίεσης», είπε ο κ. Τζανακόπουλος ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση διαβεβαίωσε πως «εάν χρειαστεί, ο πρωθυπουργός θα τηλεφωνήσει και στον πρόεδρο (σ.σ. της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν και στον πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ».Στις επικρίσεις του Κωστή Χατζηδάκη για την επίσκεψη Ερντογάν, αλλά και τη στάση του Πάνου Καμμένου, ο υπουργός Επικράτειας, επέμεινε πως η κλιμακούμενη ένταση με τη γειτονική χώρα δεν σχετίζεται με την επίσκεψη του τούρκου προέδρου στην Αθήνα, υπενθυμίζοντας πως από τότε έχει μεσολαβήσει η επιχείρηση της Άγκυρας στο Αφρίν της Συρίας, ενώ για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι είναι διπλωματικά ενεργός.Ο κ. Τζανακόπουλος εκτίμησε ότι η κρίση δεν είναι ελληνοτουρκική αλλά ευρωτουρκική και εξέφρασε την ελπίδα η γειτονική χώρα να επιστρέψει στην οδό της διπλωματικής επίλυσης προβλημάτων.Τη Δευτέρα, οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους και οι οποίοι ορίστηκαν από το ελληνικό προξενείο, ο Hakan Yalçıntuğ και η Selin Özel,κατά της απόφασης κράτησής τους.Οπως ανέφερε από την Αδριανούπολη ο ΣΚΑΪ, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι στο κατηγορητήριο υπάρχει αναφορά για απόπειρα κατασκοπίας.Νωρίτερα, οι γονείς των δύο στρατιωτικών, με άδεια από τον εισαγγελέα , επισκέφτηκαν τα παιδιά τους στις φυλακές υψίστης ασφαλείας.Δήλωση για το θέμα της σύλληψης-κράτησης, έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη.Όπως συγκεκριμένα δήλωσε ο Νίκος Κοτζιάς, «η Τουρκία οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το Διεθνές Δίκαιο και να μην εξελίξει μια καθημερινή διαδικασία σε μεγάλο νομικό και πολιτικό πρόβλημα».Την Τρίτη θα συνεδριάσει το άτυπο κυβερνητικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στο Μέγαρο Μαξίμου.Μία ώρα νωρίτερα, στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου.Όπως τόνισε, η πρόξενος της Ελλάδας στην Αδριανούπολη εξασφάλισε στους στρατιωτικούς τη νομική συμπαράσταση από δύο δικηγόρους.«Ο κίνδυνος», εκτίμησε ο αν. υπουργός, «είναι ακριβώς να ενδώσουμε σε αυτό που μια πλευρά του τουρκικού Τύπου προσπάθησε να καλλιεργήσει, είτε δηλαδή ιστορίες τύπου Τζον Λε Καρρέ, κατασκοπικές, που προφανώς καμία ανταπόκριση δεν έχουν στην πραγματικότητα, είτε άλλα χειρότερα μυθεύματα, ότι επίκειται ανταλλαγή των οκτώ Τούρκων αξιωματικών με τους δικούς μας, πράγματα που προφανώς είναι αποκυήματα αρρωστημένης φαντασίας».Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM», επισήμανε την ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική πλευρά να κρατήσει χαμηλούς τόνους στην υπόθεση.Η Τουρκία κλιμακώνει κι άλλο τις προκλήσεις της, εν μέσω κρίσης στις σχέσεις με την Ελλάδα που έχει ξεσπάσει με τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.Ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά εξέδωσε μια πρωτοφανή NAVTEX η οποία «βαφτίζει» το Καστελόριζο τουρκικό!Η Αγκυρα με την Navvtex 345/2018 ανακοινώνει άσκηση έρευνας και διάσωσης στις 7 Μαρτίου σε χερσαίο Τουρκικό έδαφος, αλλά και σε θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Καστελόριζο!ΝΑVTEX 345/2018TURNHOS N/W : 0345/18MEDITERRANEAN SEASEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 07 MAR 18 FROM 1100Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;36 21.44 N – 029 08.88 E35 39.64 N – 029 08.88 E35 39.64 N – 029 59.60 E36 12.92 N – 029 59.60 ECAUTION ADVISED.