Η Ατλέτικο «έδωσε» Όσκαρ στη... Ρεάλ για πέναλτι

Πηγή: filathlos.gr

Η Ατλέτικο, που καταδιώκεται στη δεύτερη θέση της La Liga από τη «Βασίλισσα», δεν άφησε ασχολίαστο αυτό το διαιτητικό λάθος, παρομοιάζοντας με ηθοποιό τον Κασεμίρο και με ταινία τη συνεχόμενη εύνοια που θεωρεί ότι έχει η μισητή αντίπαλός της.

Μάλιστα, οι «ροχιμπλάνκος» συνέδεσαν το γεγονός με τη βραδιά των Όσκαρ που ακολουθούσε λίγες ώρες μετά.

«Η βραδιά των Όσκαρ ξεκίνησε μεγαλειωδώς. Μια ταινία; “Μια ιστορία χωρίς τέλος”. Εσείς φίλοι της Ατλέτικο, ποιά διαλέγετε;», έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter με εμφανή ειρωνεία προς τη συμπολίτισσα Ρεάλ.

And the #Oscars is for @Casemiropic.twitter.com/Xfwwp7AeYy