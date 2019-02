Επιστρέφει το Honda Monkey

Του Σπύρου Ρέκκα

Βασισμένο στο ρετρό στιλ του πρώτου μοντέλου, πλαισιώνεται από μοντέρνες, ποιοτικές πινελιές όπως ανεστραμμένο πιρούνι USD, διπλά πίσω αμορτισέρ, ψηφιακό LCD όργανο με ταχύμετρο, φώτα LED, κλειδί κυματοειδούς κοπής (που επίσης φέρει το έμβλημα Old Wing) με σύστημα απόκρισης - τα φώτα να αναβοσβήνουν μέσω ενός μπουτόν για εύκολο εντοπισμό σε πολυσύχναστα πάρκινγκ κ.ά. Ο αερόψυκτος κινητήρας των 125 κ.εκ. αποδίδει ισχύ 6,9 kW, κατανάλωση 67χλμ./λίτρο, βάρος με τα υγρά μόλις 107 κιλά. Το γυαλιστερό ρεζερβουάρ καυσίμου 5.6 λίτρων, βαμμένο στην ίδια απόχρωση με το πλαίσιο, το ψαλίδι και τα πίσω αμορτισέρ προσελκύουν το βλέμμα, ενώ φέρει και ιστορικό 3-D λογότυπο Old Wing Honda. Το μονοκάναλο ABS λειτουργεί μέσω IMU για να μειώσει την ανύψωση του πίσω τμήματος σε ισχυρό φρενάρισμα. Ο οριζόντιος μονοκύλινδρος SOHC 125 κ.εκ. είναι απλός, ανθεκτικός και ρυθμισμένος για καλές επιδόσεις στην πόλη. Το κιβώτιο είναι 4-τάχυτο. To Honda Monkey διατίθεται στην ελληνική αγορά μέσω του δικτύου των επισήμων εμπόρων Honda Moto της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη, στην τιμή των 4.100 ευρώ.