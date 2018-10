Το Ίδρυμα Ωνάση στην Αμερική: Νέες συμπαραγωγές στη Νέα Υόρκη

Το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, επεκτείνοντας τις συνεργασίες του με μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς της Αμερικής.

Μετά τη συμπαραγωγή με το Public Theater της Νέας Υόρκης στο Τhe Gospel at Colonus, το μιούζικαλ-θρύλος του βραβευμένου Lee Breuer που γιόρτασε την 35η επέτειό του στο ανοιχτό θέατρο Delacorte, στο Central Park της Νέας Υόρκης (4-9 Σεπτεμβρίου), ακολουθούν νέες συμπαραγωγές στη Νέα Υόρκη με το BAM, τη NYPL / New York Public Library, τη French Embassy, το Pioneer Works.

To Ίδρυμα Ωνάση συνεργάζεται με το ΒΑΜ σε δύο έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του BAM 2018 Next Wave Festival, όπου παρουσιάζονται αρχαίες τραγωδίες σε νέες παραγωγές θεάτρου και όπερας από σημαντικούς συνθέτες και σκηνοθέτες.

Από σήμερα, 3 Οκτωβρίου και έως τις 7 Οκτωβρίου, οι Βάκχες του Ευριπίδη καταλαμβάνουν το ΒΑΜ Harvey Theater του Μπρούκλυν. Η υπαινικτική παραβολή του Ευριπίδη πάνω στην ύβρη και τον φόβο του αγνώστου αποκτά νέα πνοή στα χέρια της Anne Bogart και της περίφημης SITI Company. Σε μια τολμηρή νέα μετάφραση από τον Aaron Poochigian, οι Βάκχες εκρήγνυνται με χορωδιακή ομορφιά, συναισθηματική φρενίτιδα και συντετριμμένη απώλεια, αποκτώντας συνάφεια με το σήμερα, 2.000 και πλέον χρόνια μετά τη συγγραφή τους.

Από τις 5 έως τις 9 Δεκεμβρίου, στο BAM Howard Gilman Opera House παρουσιάζεται το Greek του Mark-Anthony Turnage, σε λιμπρέτο του Steven Berkoff, διασκευή των Mark-Anthony Turnage και Jonathan Moore και σκηνοθεσία του Joe Hill-Gibbins. Ο συνθέτης Mark-Anthony Turnage προσφέρει μια τολμηρή οπερατική επαναφήγηση της ιστορίας του Οιδίποδα, τοποθετημένη στο Λονδίνο των 80s, που μαστίζεται από την αστυνομική βία, τον ρατσισμό και την κοινωνικοοικονομική σήψη. Συνδυάζοντας με απολαυστικά έξυπνο τρόπο βρισιές σε προφορά κόκνεϊ και ασεβή δραματουργία με το αυθάδικο σάουντρακ του Turnage και έναν εξαιρετικό τετραμελή θίασο, το Greek είναι ένα ρωμαλέο, ορμητικά σύγχρονο μανιφέστο πάνω στη μοίρα και την οικογένεια.

Η συνεργασία με το BAM συνεχίζεται με το φεστιβάλ SpeakingTruthtoPower: Η ελευθερία του λόγου είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες προβληματίζονταν αναφορικά με τον βαθμό που η ελευθερία του λόγου θα έπρεπε να είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη, κατέληγαν στο συμπέρασμα πως ορισμένα άτομα, συχνά χάρη στον χαρακτήρα ή τον τρόπο ζωής τους, ήταν εμποτισμένα με παρρησία, κάτι που τους επέτρεπε να μιλούν ελεύθερα, ειλικρινά, ανοιχτά και, ενίοτε, προσβλητικά.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ταινίες που θα προβληθούν στα BAM Rose Cinemas, συζητήσεις που θα γίνουν στο BAM Fisher Hillman Studio, καθώς ένα installation-ανάθεση του Onassis Culture. Θα προβληθούν οι ταινίες: Ran (1985) του Akira Kurosawa, την 1η Οκτωβρίου, TheArbor (2011) της Clio Barnard, στις 15 Οκτωβρίου, WhoseStreets? (2017) των Sabaah Folayan και Damon Davis, στις 29 Οκτωβρίου, Taxi (2015) του Jafar Panahi, στις 3 Δεκεμβρίου.

Στην πρώτη συζήτηση, με τίτλο On Fear and Governance (Περί φόβου και διακυβέρνησης), στις 5 Οκτωβρίου, η σκηνοθέτρια Anne Bogart, η ποιήτρια Monica Youn και ο πολιτικός επιστήμονας Corey Robin εξετάζουν τις επιπτώσεις μιας κοινωνίας που διέπεται από τον φόβο και τη θέση της βούλησης στην προαγωγή της αλήθειας. Η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της παράστασης των Βακχών στο ΒΑΜ. Στη δεύτερη συζήτηση, On Confronting Silence (Αντιμέτωπες με τη σιωπή), στις 20 Οκτωβρίου, η Masha Gessen, η Aja Monet και η Amanda Foreman συζητούν την αλήθεια των βιωμάτων των γυναικών στη δημόσια σφαίρα. Τι συμβαίνει όταν η εξουσία χρησιμοποιείται για να σιωπήσει και να υπονομεύσει την αλήθεια; Η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της παράστασης MeasureforMeasure (Με το ίδιο μέτρο) του Σαίξπηρ, που ανεβαίνει στο ΒΑΜ. Στην τρίτη συζήτηση, On the Force of Truth (Περί της δύναμης της αλήθειας), την 1η Νοεμβρίου, ένα πάνελ συγγραφέων και καλλιτεχνών εξετάζουν τη μη βίαιη αντίσταση του Γκάντι και την τοποθετούν σε ένα ιστορικό συνεχές άλλων κινημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, από τα γραπτά του Τολστόι έως το Black Lives Matter. Η asha bandele, η Tilde Björfors και ο Anand Giridharadas συζητούν με τον Charles W. Mills στο πλαίσιο της όπερας του Philip Glass που παρουσιάζεται στο ΒΑΜ Satyagraha. Η τέταρτη συζήτηση, με τίτλο On the Economics of Fatalism (Περί των οικονομικών της μοιρολατρίας), στις 8 Δεκεμβρίου, αναζητά απάντηση στο ερώτημα: Πώς ο προσωπικός παράγοντας προκαθορίζει την ικανότητα να μιλήσει κάποιος για τη δική του αλήθεια; Ο φιλόσοφος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση Simon Critchley προΐσταται αυτής της συζήτησης σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες και τη δυνατότητα που έχει κάποιος να εκφράσει τα βιώματά του. Μια συζήτηση με τη Sarah Jaffe και τον Sanjay G. Reddy που διεξάγεται στο πλαίσιο της συμπαραγωγής του Ιδρύματος Ωνάση με το BAM, Greek.

To installation της εγκατεστημένης στο Μπρούκλιν Ελληνίδας εικαστικού Ιωάννας Πανταζοπούλου, A.M.T.P. (A MAD TEA PARTY, 2018), μια ανάθεση του Onassis Culture, στο πλαίσιο του φεστιβάλ “Speaking Truth to Power”, παρουσιάζεται ήδη στο BAM Harvey Theater και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2019. Σερβίτσια δείπνου παρουσιάζονται ανοίκεια, ενώ έπιπλα είναι κομμένα σαν μερίδες φαγητού. Διαμελισμένα και αναδιαμορφωμένα, πολύ πρακτικά αντικείμενα μετασχηματίζονται σε κάτι μη λειτουργικό. Μια τέτοια αποδόμηση προλαμβάνει την πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι απλός και μπορούμε να τον γνωρίσουμε με βεβαιότητα.

Για πρώτη φορά αυτό το φθινόπωρο, το Ίδρυμα Ωνάση ΗΠΑ θα συνεργαστεί με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες της Γαλλικής Πρεσβείας στις ΗΠΑ και το βιβλιοπωλείο AlbertineBooks για το πέμπτο του, ετήσιο Festival Albertine. Καθώς η πολιτική πολώνεται ολοένα περισσότερο, είναι κρίσιμο πλέον να σταματήσουμε λίγο και να αναρωτηθούμε, όχι τι είναι ένα δημοκρατικό σύστημα, αλλά τι θα μπορούσε να είναι. Το πέμπτο ετήσιο Festival Albertine: Reimagining Democracy (30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου), σε επιμέλεια της διάσημης Ρωσοαμερικανίδας δημοσιογράφου και συγγραφέως Masha Gessen, θα συγκεντρώσει στοχαστές, συγγραφείς και καλλιτέχνες και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού, για να εξετάσουν το μέλλον της δημοκρατίας από ένα πλήθος προοπτικών, ανάμεσά τους την αντίληψη ενός μετα-εργασιακού κόσμου, την πολιτική των κομμάτων και τους μηχανισμούς των δημοκρατικών κυβερνήσεων, κινούμενοι πέρα από θεσμοθετημένα κράτη και σύνορα, επεκτείνοντας τη θεώρησή μας για τα φύλα, την εκπαίδευση και την ψυχική υγεία. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στα αγγλικά, στο Albertine Books, και είναι όλες δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό. Θα μεταδίδονται επίσης ζωντανά μέσα από το livestream.com/frenchembassy.

To 2018 κλείνει με μία ακόμη συνεργασία με τη NewYorkPublicLibrary, μετά το Birds Festival τον Μάιο του 2018. Tο LIVE from the NYPL υποδέχεται στις 7 Δεκεμβρίου τη βραβευμένη ποιήτρια, διάσημη μεταφράστρια και καθηγήτρια αρχαίων ελληνικών Anne Carson, η οποία θα δώσει μια εικονογραφημένη διάλεξη, με τίτλο On Corners. Παρουσιάζοντας μια σειρά κειμένων και μορφών, κλασικών αλλά και σύγχρονων, η Carson θα θίξει εμπνεύσεις από την ομηρική Οδύσσεια, τον Αριστοτέλη και τον Σοφοκλή έως τον Samuel Beckett, τον Borges, τον James Turrell και πολλούς άλλους.

Τέλος, το Ίδρυμα Ωνάση συνεργάζεται με το PioneerWorks και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας (ΕΜΣΤ) και παρουσιάζει την έκθεση της Maria Antelman, Disassembler, από τις 6 Δεκεμβρίου 2018 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2019. Στην έκθεση αυτή, η Maria Antelman παρουσιάζει μια επιλογή έργων installation σε δύο ορόφους του κτιρίου του Pioneer Works. Η έκθεση μοιράζεται τον τίτλο της με μια βίντεο εγκατάσταση που της ανατέθηκε πρόσφατα και η οποία εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις ποικίλες επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στο ανθρώπινο σώμα και την κοινωνία. Το έργο της Antelman εστιάζει την προσοχή μας στις αποτυχημένες απόπειρες ελέγχου του χάους. Στην πορεία, βρίσκει σκοπό μέσα από άπειρες πληροφορίες, αποκωδικοποιεί ακατανόητους κώδικες και επιχειρεί ανάκτηση από λανθασμένες διαδικασίες και αποτυχημένες οραματικές ιδέες. Παρανοήσεις σχετικά με το παρελθόν και το μέλλον, καθώς επίσης νέες και παλιές τεχνολογίες, αποτελούν μια συνεχή πηγή έμπνευσης. Μέσα στα βίντεό της ξεδιπλώνονται εξωπραγματικά, σχεδόν επιστημονικής φαντασίας σενάρια, ενώ η ουσία του έργου της αναδύεται μέσα από την αντιπαραβολή ανόμοιων πηγών. Η Antelman συνδυάζει λογικά, κωμικά και τραγικά στοιχεία, σε μια προσπάθεια να προτείνει νέες έννοιες και ερωτήσεις. Τα έργα δημιουργούν ενεργούς χώρους για τον θεατή, όπου η διασπαστική και διαλυτική αφήγηση αγγίζει το αδιανόητο ή το σημείο όπου καταρρέει η ικανότητά μας να κατανοήσουμε εύλογα την πραγματικότητα.