Αγνοείται αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε γνωστός ποδοσφαιριστής της Premier League

Οι έρευνες διακόπηκαν τη νύκτα εξαιτίας των δυσχερών καιρικών συνθηκών, αλλά επανελήφθησαν το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Γκέρνζι, που δεν έδωσε στοιχεία για τη ταυτότητα των επιβαινόντων.

Ο πρώην επιθετικός της Ναντ υπέγραψε αυτήν την εβδομάδα με την ομάδα Cardiff City της Ουαλίας συμβόλαιο ύψους ρεκόρ 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Χθες, ο Εμιλιάνο Σάλα επέστρεψε στην Ζονελιέρ, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας της Ναντ, για να μαζέψει τα τελευταία του πράγματα. Στον λογαριασμό της γαλλικής ομάδας στο Twitter αναρτήθηκε χθες φωτογραφία του μαζί με τους πρώην συμπαίκτες του.

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning.

No trace has currently been found

It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people

More info when available