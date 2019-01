Βγαλμένη από... ταινία η δίκη του «Ελ Τσάπο»: Έκλαιγε με λυγμούς η ερωμένη, γελούσε η σύζυγος

ΠΗΓΗ: ant1news

Οι ένορκοι της πολύκροτης δίκης παρακολούθησαν την Λουσέρο Γουαδαλούπε Σάντσεζ Λοπεζ να ανεβαίνει στο βήμα του μάρτυρα, μπροστά στα μάτια της συζύγου του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, Έμα Κορονέλ Αϊσπούρο, για να καταθέσει εις βάρος του πρώην εραστή της.

El Chapo's wife laughs as his mistress cries on the stand https://t.co/NWOTvSsYihpic.twitter.com/4WYJZKE132