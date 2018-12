Διευκρινίσεις Γιούνκερ για τον διάλογο με Τερέζα Μέι - Έντονη δυσαρέσκεια για τον Ορμπάν

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Ο Ζ.Κ. Γιούνκερ δήλωσε ταυτόχρονα απογοητευμένος από τις επιλογές των Κρατών Μελών στο θέμα του μεταναστευτικού εξηγώντας ότι «οι κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει το τμήμα της δουλειάς που τους αναλογεί για το θέμα».

Ο Πρόεδρος της Κομισιόν απάντησε μάλιστα και σε ερώτηση για το τι ακριβώς έλεγε στην Τ. Μέι, στο περίφημο βίντεο όπου μοιάζει να «μαλώνει με τη Μέι».

This doesn't exactly look like an exchange of pleasantries between Theresa May and Jean-Claude Juncker as the Brexit summit gets underway. #EUCOpic.twitter.com/l0r4NwDj8h