Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος πυροβόλησε Ισραηλινούς σε στάση λεωφορείου - Έξι τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Βλήθηκαν σφαίρες από διερχόμενο αυτοκίνητο με παλαιστινιακές πινακίδες εναντίον ισραηλινών πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. «Στρατιώτες που ήταν παρόντες ανταπέδωσαν ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου των υπόπτων, το οποίο διέφυγε», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ισραηλινές δυνάμεις αναζητούν τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ένοπλων δυνάμεων.

Η προηγούμενη επίθεση εναντίον Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη είχε σημειωθεί την 26η Νοεμβρίου, όταν Παλαιστίνιος έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ισραηλινούς στρατιώτες, τραυματίζοντας τρεις από αυτούς, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά ανδρών των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων.

