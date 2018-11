Εφοδος εισαγγελέων στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank

ΠΗΓΗ: Euro2day

Η γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin είχε ζητήσει από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, η οποία εμπλέκεται σε σκάνδαλο που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος. Δύο εργαζόμενοι της Deutsche είναι ύποπτοι στην υπόθεση.

Η τράπεζα έχει επιβεβαιώσει ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία.

«Ο ρόλος μας είναι να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για την Danske Bank», δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank. «Τερματίσαμε αυτή τη σχέση το 2015, αφού εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα».

Oι μετοχές της Deutsche Bank υποχωρούν 4%.

The scene outside of #DeutscheBank HQ in Frankfurt as prosecutors raid it in a money laundering probe. /via @carolynnlookpic.twitter.com/zrgF6UwmKl