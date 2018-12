Έφυγε από τη ζωή o στιχουργός του «Killing me softly»

Ο Αμερικανός στιχουργός Νόρμαν Γκίμπελ, που έγραψε μεταξύ των άλλων τους στίχους των τραγουδιών «Killing me softly» και «The girl from Ipanema», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός οργανισμός προστασίας των μουσικών δικαιωμάτων, BMI

Ο Νόρμαν Γκίμπελ που καταγόταν από το Μπρούκλιν, είχε τιμηθεί με Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, μαζί με τον Ντέιβιντ Σάιρ, για το «It goes like it goes» που ερμήνευσε η Τζένιφερ Γουόρνς στην ταινία «Νόρμα Ρέι» το 1979. Επίσης είχε κερδίσει το Γκράμι καλύτερου τραγουδιού για το «Killing me softly», με ερμηνεύτρια τη Ρομπέρτα Φλακ, το 1973.