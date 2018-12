Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η οικονομική διευθύντρια της Huawei

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ακροαματική διαδικασία στο Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας ο δικαστής ανέφερε ότι η Μενγκ μπορεί να αποφυλακιστεί μετά την καταβολή εγγύησης 10 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (7,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ), απόφαση την οποία υποδέχθηκαν με ζητωκραυγές πολλοί στο ακροατήριο. Η Μενγκ, που παρέμενε υπό κράτηση από την 1η Δεκεμβρίου, δάκρυσε και αγκάλιασε τους συνηγόρους της.

Η 46χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών θα πρέπει να φοράει ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού στον αστράγαλο και να παραμένει στο σπίτι τις καθημερινά από τις 23:00 ως τις 06:00. Πέντε φίλοι της συμφώνησαν να προσημειωθούν τα σπίτια τους και να καταβάλουν χρηματικά ποσά ως εγγύηση ότι δεν θα αποπειραθεί να διαφύγει.

Breaking: #Huawei CFO Meng Wanzhou has just exited the B.C. Supreme Court after 10 days in custody. pic.twitter.com/VNGM6gjgTr