Γέλια των ηγετών στον ΟΗΕ, ακούγοντας τον Τραμπ να υπερασπίζεται το έργο του

"Μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια η κυβέρνησή μου πέτυχε περισσότερα από σχεδόν όλες τις άλλες κυβερνήσεις στην ιστορία της χώρας μας", επέμεινε.

Προφανώς επειδή δεν είναι τόσο συνηθισμένοι όσο οι Αμερικανοί πολίτες στους κομπασμούς και τις υπερβολές που συνηθίζει στις δημόσιες ομιλίες του ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, πολλοί από τους παριστάμενους –αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί, διπλωμάτες των 193 χωρών-μελών του ΟΗΕ– μειδίασαν.

Ο Τραμπ έκανε μια παύση, αλλά κατόπιν επανήλθε: "Είναι πραγματικά αλήθεια" επέμεινε, προκαλώντας πιο δυνατά γέλια και μουρμουρητά.

"Δεν περίμενα μια τέτοια αντίδραση αλλά τέλος πάντων", πρόσθεσε, χαμογελώντας και ο ίδιος, απαριθμώντας παρ' όλ' αυτά τις "επιτυχίες" της κυβέρνησής του.

WATCH: Laughter in UN General Assembly as President Trump touts his administration's progress in past 2 years: "Didn't expect that reaction, but that's OK." pic.twitter.com/V7GViB5g4B