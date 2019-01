Γιούνκερ προς Βρετανία: Ξεκαθαρίστε τις προθέσεις σας το συντομότερο δυνατόν - Το μήνυμα Τουσκ

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

"Όσον αφορά την ΕΕ, συνεχίζεται η διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας απόσυρσης", διευκρινίζει ο Πρόεδρος της Κομισιόν.

"Η συμφωνία απόσυρσης αποτελεί έναν δίκαιο συμβιβασμό και την καλύτερη δυνατή συμφωνία, που μειώνει τις ζημιές που προκάλεσε το Brexit για πολίτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ομαλή απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση" ξεκαθαρίζει ο Πρόεδρος της Κομισιόν.

"Η Κομισιόν και ο επικεφαλής διαπραγματευτής μας Mισέλ Μπαρνιέ, έχει επενδύσει τεράστιο χρόνο και προσπάθεια για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας απόσυρσης", υπενθυμίζει και ξεκαθαρίζει: "έχουμε αποδείξει τη δημιουργικότητα και την ευελιξία μας". "Εγώ, μαζί με τον Πρόεδρο Τουσκ, επέδειξα και πάλι καλή θέληση προσφέροντας πρόσθετες διευκρινίσεις και διαβεβαιώσεις σε ανταλλαγή επιστολών με τον πρωθυπουργό Μέι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα", σημειώνει ο Γιούνκερ

"Ο κίνδυνος μιας άτακτης απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε μετά την ψηφοφορία αυτής της βραδιάς", προειδοποιεί.

"Ενώ δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, η Κομισιόν θα συνεχίσει να εργάζεται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη προετοιμασία της ΕΕ", τονίζει ο Ζ.Κ.Γιούνκερ.

"Καλώ το Ηνωμένο Βασίλειο να διευκρινίσει τις προθέσεις του το συντομότερο δυνατό", δηλώνει.

"Ο χρόνος έχει σχεδόν τελειώσει", καταλήγει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κομισιόν.

Το μήνυμα Τουσκ μετά την απόρριψη της συμφωνίας για το Βrexit από το βρετανικό κοινοβούλιο

"Εάν μια συμφωνία είναι αδύνατη και κανείς δεν θέλει καμία συμφωνία, τότε ποιος τελικά θα έχει το θάρρος να πει ποια είναι η μόνη θετική λύση;", διερωτάται μέσω Twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντ.Τουσκ, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφορίας για τη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ στο βρετανικό κοινοβούλιο.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?