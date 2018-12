ΗΠΑ: Η Β. Κορέα μεγένθυνε βάση βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδικοί δήλωσαν στο CNN ότι η τοποθεσία αυτής της βάσης είναι κατάλληλη για την φιλοξενία νέων βορειοκορεατικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Exclusive: New satellite images reveal activity at a previously unknown North Korean missile base, underscoring the divide with the US on denuclearization https://t.co/RqcWQvLK7Jpic.twitter.com/uuuYIcaZA9