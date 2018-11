Ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε στο Twitter φωτομοντάζ με τον Ομπάμα και το ζεύγος Κλίντον στη φυλακή

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Πρόκειται για μια νέα εποχή Τζόζεφ Μακάρθι» αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή που είχε εξαπολύσει το 1950 μια εκστρατεία με στόχο κάθε άνθρωπο που θεωρείτο ύποπτος ότι είναι κομμουνιστής, το «κυνήγι μαγισσών».

Αυτός ακριβώς ο όρος χρησιμοποιείται συχνά από τον δισεκατομμυριούχο για να χαρακτηρίσει την έρευνα του Ρόμπερτ Μάλερ για πιθανή συμπαιγνία της Μόσχας με την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016.

Κατόπιν, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε retweet σε μια σειρά τεσσάρων μηνυμάτων που προέρχονταν από έναν λογαριασμό, τον "The Trump Train", που παρουσιάζεται ως «υποστηρικτής» του.

Μεταξύ αυτών βρισκόταν ένα φωτομοντάζ όπου εμφανίζονταν προσωπικότητες του κόμματος των Δημοκρατικών ή πρόσωπα τα οποία στοχοθετεί συχνά ο Τραμπ, στη φυλακή.

Ανάμεσά τους μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Μπιλ και τη Χίλαρι Κλίντον, τον Τζον Ποντέστα (τον διευθυντή της ομάδας της Κλίντον στην προεκλογική εκστρατεία του 2016), τον Ρόμπερτ Μάλερ ή και τον Τζέιμς Κόμεϊ (τον πρώην διευθυντή του FBI).

Το φωτομοντάζ συνοδεύεται από το σχόλιο: «Τώρα που αποδείχθηκε πως η συμπαιγνία με τη Ρωσία είναι ένα ψέμα, πότε θα ξεκινήσουν οι δίκες για προδοσία;».

While the disgusting Fake News is doing everything within their power not to report it that way, at least 3 major players are intimating that the Angry Mueller Gang of Dems is viciously telling witnesses to lie about facts & they will get relief. This is our Joseph McCarthy Era!