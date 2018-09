Ο Πούτιν «αδειάζει» τον υπουργό Άμυνας: Δεν ευθύνεται το Ισραήλ για την κατάρριψη του Il-20

Πάντως, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τόνισε ότι πρόκειται για σειρά τραγικών συμπτώσεων.

"Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν υπό αυτές τις τραγικές συμπτώσεις, είναι πάντα μια τραγωδία" ανέφερε κατά την κλοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα.

Αναφερόμενος στην κατάρριψη του ρωσικού Su-24 από την Τουρκία το 2015 ο Πούτιν ανέφερε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

"Η Άγκυρα εσκεμμένα κατέρριψε το ρωσικό τζετ, ενώ το περιστατικό με το Il-20 οφείλεται σε σειρά τραγικών περιστάσεων, γιατί τα ισραηλινά αεροσκάφη δεν έριξαν το τζετ μας" πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Όπως μετέδιδε αρχικά το πρακτορείο RIA, σύμφωνα με το υπουργείο, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη δημιούργησαν εσκεμμένα «μια επικίνδυνη» κατάσταση στην Λαττάκεια της Συρίας, όπου χάθηκε και το στίγμα του ρωσικού αεροσκάφους.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο, το αεροσκάφος κατερρίφθη από τον Συριακό στρατό, όμως οι ισραηλινοί πιλότοι ήταν αυτοί που έβαλαν το αεροσκάφος στο στόχαστρο της συριακής αεράμυνας.

Όπως υποστήριξε, το Ισραήλ προειδοποίησε τη Ρωσία για την σχεδιαζόμενη επιχείρηση μόλις ένα λεπτό νωρίτερα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος να επιστρέψει σε ασφαλές σημείο.

