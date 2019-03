Σάλος από δήλωση Ταγιάνι ότι «ο Μουσολίνι έκανε μερικά θετικά πράγματα» - Τι απάντησε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

«Δεν είμαι φασίστας, δεν ήμουν ποτέ φασίστας. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε τίμιοι, έφτιαξε δρόμους, γέφυρες, κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, ανέκτησε μεγάλο μέρος της γης της χώρας μας [από τους βαλτότοπους]. Όταν κάνεις μια ιστορική κρίση, πρέπει να είναι αντικειμενικός», πρόσθεσε.

Το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι κυβέρνησε την Ιταλία από το 1922 ως το 1943.

Ο Τζάκομο Ματεότι ήταν σοσιαλιστής βουλευτής της αντιπολίτευσης που κατήγγειλε ανοικτά ότι το Εθνικό Φασιστικό Κόμμα (Partito Nazionale Fascista, PNF) του Μουσολίνι διέπραξε μαζική νοθεία, πριν απαχθεί και δολοφονηθεί από τους φασίστες το 1924.

Οι ρατσιστικοί νόμοι θεσπίστηκαν το 1938. Η Ιταλία μπήκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό της ναζιστικής Γερμανίας, το 1940.

Ο Ταγιάνι έκανε τις επίμαχες δηλώσεις στο τοκ σόου «La Zanzara» («Το Κουνούπι»), μια αμφιλεγόμενη εκπομπή οι συντελεστές της οποίας έχουν αποκτήσει φήμη για την ικανότητά τους να εκμαιεύουν πολιτικά μη ορθές δηλώσεις από τους καλεσμένους τους.

Ο πρόεδρος του ΕΚ είναι επίσης αντιπρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι προκάλεσε σάλο το 2013, όταν την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος δήλωσε πως πέραν των ρατσιστικών νόμων που θέσπισε, ο Μουσολίνι ήταν ένας ηγέτης που «από πολλές άλλες απόψεις τα είχε πάει καλά».

Ο πρόεδρος της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο ΕΚ, ο Ούντο Μπούλμαν, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ταγιάνι «απίστευτες», αναφέρει το ant1news.

«Πώς είναι δυνατόν ένας πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην αναγνωρίζει τη φύση του φασισμού;», διερωτήθηκε ο Μπούλμαν, στέλεχος του SPD, σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Επίσης μέσω Twitter, ο Ταγιάνι ανταπάντησε «ντροπή σε όσους διαστρεβλώνουν όσα υποτίθεται πως είπα». «Πάντα ήμουν πεπεισμένος αντιφασίστας και δεν επιτρέπω σε κανέναν να υπονοεί κάτι άλλο», πρόσθεσε.

Shame on those who manipulate what I’ve allegedly said on fascism. I’ve always been a convinced anti-fascist, I will not allow anyone to suggest otherwise. The fascist dictatorship, racial laws and deaths it caused are the darkest page in Italian and European history.