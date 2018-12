Τα γραφεία του CNN στη Νέα Υόρκη εκκενώθηκαν για μια ώρα λόγω απειλής για πέντε βόμβες!

Είχε προηγηθεί ο "αποκλεισμός της περιμέτρου στο Columbus Circle και η εκκένωση του κτιρίου για να ερευνηθεί όλο το κτίριο", όπως δήλωσε ο ερευνητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Χάμπερτ Ρέγιες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών είχε αποκλειστεί από την αστυνομία, καθώς ομάδες πυροτεχνουργών έκαναν ελέγχους στο κτιριακό συγκρότημα.

CNN employees allowed back inside building after Time Warner Center in Manhattan evacuated due to bomb threat. https://t.co/Q3Ysenv38Opic.twitter.com/5OZErXZz7M