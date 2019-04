Το μήνυμα της Παρί Σεν Ζερμέν για την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων

ΠΗΓΗ: filathlos

Η Παρί Σεν Ζερμέν, μέσω twitter, έστειλε το δικό της μήνυμα σε αυτούς που πάλευαν με τις φλόγες για να σωθεί το ιστορικό μνημείο της πόλης: «Θλιβερές εικόνες του καθεδρικού ναού της Παναγιάς των Παρισίων, ένα από τα ομορφότερα μνημεία του Παρισιού είναι στις φλόγες. Στέλνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε εκείνους που αγωνίζονται για να σβήσουν την πυρκαγιά».

Terrible images of the Cathedral of Notre-Dame, one of the most beautiful monuments of Paris in flames. We send our gratitude to those fighting to tackle the blaze.