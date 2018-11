Τουλάχιστον 2 νεκροί από πυροβολισμούς σε νοσοκομείο στο Σικάγο - Δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Έκανε λόγο για «πολλά θύματα», ανάμεσά τους έναν «αστυνομικό», ο οποίος βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δέχεται εξαίρετες φροντίδες».

«Οι αστυνομικοί διεξάγουν μεθοδική έρευνα στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον ένας πιθανός δράστης τραυματίστηκε από σφαίρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά ΜΜΕ στο Σικάγο, η ανταλλαγή πυρών άρχισε μπροστά στο νοσοκομείο Μέρσι περί τις 15:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας) και συνεχίστηκε μέσα στο κτίριο.

SWAT Teams Searched Mercy Hospital in Chicago Earlier Today When an Active Shooter Entered and Shot 4 People, Including a Nurse & Police Officer.

Two Dead Counting The Gunman.

Prayers For The Patients & Staff Of Mercy Hospital.#MercyHospitalShooting ?? pic.twitter.com/HWgAMVjdyP