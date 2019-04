Διάσημος ηθοποιός διώκεται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ διώκεται ο Αμερικανός ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πάσαλο στο Μαλιμπού στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος 'Αντζελες.

Ο 61χρονος ηθοποιός είχε συλληφθεί στα τέλη Μαρτίου μετά το ατύχημα, ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητό του, ένα 4x4. Ο Μάντσεν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ήταν σε κακή κατάσταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο δικηγόρος του Μάικλ Μάντσεν απέδωσε το ατύχημα αυτό σε παρενέργειες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που παίρνει ο ηθοποιός. Τα φάρμακα αυτά "δρουν καλύτερα όταν ο πελάτης μου τα παίρνει λίγο πριν να πάει για ύπνο και εκείνη την ημέρα τα είχε πάρει νωρίτερα", είχε δηλώσει στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μάντσεν αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή στις 20 Μαΐου και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως 364 ημερών, αν κριθεί ένοχος.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο ("Kill Bill", "Reservoir Dogs"), συμμετέχει και στη νέα ταινία του Ταραντίνο "Once Upon a Time in Hollywood" ("Κάποτε... στο Χόλιγουντ") που θα προβληθεί στις αίθουσες φέτος το καλοκαίρι.