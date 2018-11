Τα μουσικά όργανα του ροκ στο Metropolitan Museum of Art

H πρώτη μεγάλη έκθεση σε μουσείο, αφιερωμένη στα μουσικά όργανα τιτάνων του ροκ εντ ρολ! Στο Metropolitan Museum of Art, στη Νέα Υόρκη, από τις 8 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην έκθεση, με τίτλο «Play It Loud: Instruments of Rock and Roll», θα εκτεθούν περισσότερα από 130 όργανα τα οποία πέρασαν από τα χέρια μουσικών όπως οι Μπιτλς, ο Έλβις, ο Τσακ Μπέρι, ο Τζίμι Χέντριξ, οι Μετάλικα, ο Τζίμι Πέιτζ, ο Στιβ Μίλερ, οι Στόουνς και άλλοι. Όργανα τα οποία έγραψαν τη ροκ ιστορία από το 1939 ως το 2017.