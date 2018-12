Ντοκιμαντέρ για τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν επιστρέφει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς (Sundance Film Festival), αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη.

Το ντοκιμαντέρ "Untouchable" της Ούρσουλα ΜακΦάρλαν για την άνοδο και την πτώση του μεγιστάνα και παραγωγού του Χόλιγουντ, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς γυναικών θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, που διοργανώνεται από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου του 2019.

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, ο οποίος ήταν τακτικός καλεσμένος της γιορτής του κινηματογράφου στη Γιούτα των ΗΠΑ, κατηγορείται από περισσότερες από 60 γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση ή σεξουαλική παρενόχληση.

Αρκετά από τα επεισόδια έγιναν στη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, στο Παρκ Σίτι, όπως έχουν καταγγείλει οι ηθοποιοί Άσλεϊ Τζαντ, Ρόουζ ΜακΓκόουαν και πολλές άλλες.

Εκτός από το "Untouchable" σε πρώτη προβολή θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μίντι Κάλινγκ, η ταινία "Late Night". Επίσης πρεμιέρα θα κάνουν η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Βρετανού ηθοποιού Τσιούετελ Έτζιοφορ "The Boy Who Harnessed The Wind", καθώς και ντοκιμαντέρ για τους θρύλους της Αμερικής, τη συγγραφέα Τόνι Μόρισον και τον μουσικό της τζαζ Μάιλς Ντέιβις.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ίδρυσε το Ινστιτούτο Sundance το 1981 και το Φεστιβάλ είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα του Ινστιτούτου διεθνώς αναγνωρισμένο ως το πιο σημαντικό φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου.