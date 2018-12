Ο Τομ Κρουζ δίνει οδηγίες για τη βελτίωση παρακολούθησης ταινιών στο σπίτι

Ο Αμερικανός ηθοποιός σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου sequel του Top Gun μαζί με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Κρίστοφερ ΜακΚουάρι γύρισαν βίντεο - το οποίο ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter με οδηγίες προς το κοινό για τις ρυθμίσεις στις τηλεοράσεις.

Το motion smoothing ή "εφέ σαπουνόπερας" είναι μια τεχνική, η οποία προσθέτει τεχνητά επιπλέον frames σε μια κινούμενη εικόνα για να αφαιρέσει τη θαμπάδα των αντικειμένων που κινούνται γρήγορα και είναι χρήσιμη, όταν παρακολουθεί κάποιος αθλήματα.

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA