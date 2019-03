Επτά βραβεία για την Axia Hospitality στα Greek Hospitality Awards

Επτά διακρίσεις απέσπασε η Axia Hospitality στο πλαίσιο των Greek Hospitality Awards. Η επίδοση της ίδιας της εταιρείας, τα ξενοδοχεία - μέλη της αλλά και οι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες της στο εξωτερικό έφεραν και φέτος την Axia Hospitality στην κορυφή.

Της Εύας Οικονομάκη

Η εταιρεία ξεχώρισε, αποσπώντας 4 χρυσά βραβεία και 3 αργυρά. Πιο συγκεκριμένα, η Axia Hospitality κέρδισε: - Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Hotel Sales Representative Company - Χρυσό βραβείο για το 1st International Tweet Up, στην κατηγορία Best Initiative Promoting Greece Abroad

- Xρυσό βραβείο για το ξενοδοχείο - μέλος της “Suites of the Gods Cave Spa Suites”, στην κατηγορία Best Greek All Suites Hotel

- Xρυσό βραβείο για το ξενοδοχείο - μέλος της “Αthens Mansion Luxury Suites”, στην κατηγορία Greek Boutique City Hotel

- Αργυρό βραβείο για το ξενοδοχείο - μέλος της “Patmos Aktis Suites & Spa”, στην κατηγορία Βest Greek Beach Resort

- Αργυρό βραβείο για το ξενοδοχείο - μέλος της “Amaya Villas”, στην κατηγορία Greek Villas & Holiday Homes

- Αργυρό βραβείο για το ξενοδοχείο - μέλος της “Myst Boutique Hotel” στην κατηγορία Greek New Boutique Resort

Στην ίδια διοργάνωση ο Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιάννης Κυρίτσης, απέσπασε την τιμητική διάκριση Greek Hospitality Influencer.

Ο Γιάννης Κυρίτσης δήλωσε σχετικά: «Οι παραπάνω διακρίσεις μας γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και μεγάλο αίσθημα ευθύνης, αφού επιβεβαιώνουν την ανάγκη των Ελλήνων ξενοδόχων για υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των πωλήσεων. και των κρατήσεων των καταλυμάτων τους. Η Axia Hospitality αν και εμπλουτίζει διαρκώς το χαρτοφυλάκιό της με νέες ηχηρές συνεργασίες, ωστόσο επιμένει σθεναρά πιστή στο όραμά της, να προσφέρει boutique και εξατομικευμένες υπηρεσίες κρατήσεων και πωλήσεων στα ελληνικά ξενοδοχεία. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συνεργάτες μας που μας εμπιστεύονται τις πωλήσεις των ξενοδοχείων τους».

Την τελετή απονομής που διοργανώθηκε από την Εthos Media στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 πρωταγωνιστές της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας, ενώ τίμησαν με την παρουσία τους η υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά και η πρώην υπουργός Τουρισμού και βουλευτής Α’ Αθηνών Ολγα Κεφαλογιάννη.