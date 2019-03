Μητσοτάκης: Διαφωνούμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβαστούμε

ΠΗΓΗ: ant1news

Τόνισε την εξέχουσα θέση που έχει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι αλλά και τη διπλωματική της ευελιξία καθώς καταφέρνει να έχει άριστες σχέσεις με πολλούς και διαφορετικούς πόλους της διεθνούς σκηνής όπως π.χ. με το Ισραήλ αλλά και με τον αραβικό κόσμο ταυτόχρονα. Αυτό είναι ανέφερε το όπλο της Ελλάδας που πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της διεθνώς.

“I think political change [in Greece] is necessary for two reasons: we need to restore political growth... and we need to start healing from the social trauma from the political crisis“ - @kmitsotakis #MitsotakisatFletcher #BehrakisLecture pic.twitter.com/HhDiWDIYU8

Μεγάλη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο θα είναι μεν ανεξάρτητο αλλά θα έχει άμεση επαφή με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό της χώρας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας θα είναι χρήσιμο τόσο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων και των ζητημάτων ασφαλείας αλλά θα δίνει επίσης και μια συνέχεια την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Στο κοινό συμμετείχαν και ομογενείς από την Μακεδονία, οι οποίοι τον ρώτησαν ποιες θα είναι οι κινήσεις του σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών αν η ΝΔ εκλεγεί κυβέρνηση. Ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως τόσο αυτός όσο και η παράταξή του είναι αντίθετοι με τη συμφωνία, όμως είναι υποχρεωμένος να τη σεβαστεί αφού είναι μια διεθνής συμφωνία.

“I feel very at ease with the position I have taken because it is a very realistic position... I’ve made it very clear that I believe this is not a good deal.” - @kmitsotakis on the “Macedonia vote.” #MitsotakisatFletcher#BehrakisLecture