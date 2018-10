Τo tweet Μητσοτάκη για τις δηλώσεις Πολάκη: Η ΝΔ δεν εκφοβίζεται

"Η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται! Οι επόμενες εκλογές δεν θα είναι μόνο για την οικονομία, αλλά και για να στηρίξουμε τις βασικές μας αξίες", αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Tsipras’ favorite Minister said that SYRIZA could win the elections if only the government puts some of their political opponents in jail. Nea Demokratia will not be intimidated! The next elections will not just be about the economy. But also about standing up for our core values