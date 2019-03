Τσίπρας για το μακελειό στη Ν. Ζηλανδία: Ενωμένοι απέναντι στον ακροδεξιό εξτρεμισμό και το ρατσιστικό μίσος

Είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό της Νέας Ζηλανδίας», τονίζει και προσθέτει: «Είναι καθήκον μας να υποστηρίζουμε την ανεκτικότητα και τη θρησκευτική ελευθερία, και να εκφράζουμε τις φωνές μας ενάντια στον ακροδεξιό εξτρεμισμό και το ρατσιστικό μίσος».

Deeply shocked by the acts of terror in the Mosques in New Zealand. We stand in solidarity with the people of New Zealand. It is our duty to stand for tolerance and religious freedom and raise our voices against far right extremism and racist hatred.