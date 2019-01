Παγκόσμια διάκριση του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ στην ιατρική έρευνα

Ο Φιλοκτήτης πρωτοπορεί στην ιατρική έρευνα με παγκόσμια διάκριση.

Το δημοσιευμένο άρθρο (2017) με τίτλο “The effect of simultaneous transcranial direct current stimulation and speech therapy treatment in stroke patients with aphasia” στο διεθνές περιοδικό Journal of Advances in Medicine and Medical Research, με συγγραφείς τους ιατρούς κ.κ. Βησσαράκη Γεώργιο και Καραγκούνη Παναγιώτη-ειδικούς ιατρούς Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και βασικά μέλη της ιατρικής ομάδας του ΚΑΑ Φιλοκτήτης, διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο στο τομέα της ιατρικής έρευνας στην Αποκατάσταση στον παγκόσμιο διαγωνισμό World Championship 2018.

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός World Championship 2018 διοργανώνεται κάθε χρόνο με σκοπό να επιλέξει μεταξύ χιλιάδων υποψηφιοτήτων τις καλύτερες ερευνητικές μελέτες σε διεθνές επίπεδο, σε όλους τους τομείς της ιατρικής έρευνας.

Η ερευνητική μελέτη των κυρίων Βησσαράκη και Καραγκούνη με τίτλο “The effect of simultaneous transcranial direct current stimulation and speech therapy treatment in stroke patients with aphasia - Η επίδραση της ταυτόχρονης θεραπείας με διακρανιακό ηλεκτρικό ερεθισμό και λογοθεραπεία σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και αφασία” επιλέχθηκε ως η καλύτερη έρευνα παγκοσμίως στον τομέα ιατρικής έρευνας στην Αποκατάσταση, μεταξύ 5.961 υποψηφιοτήτων από 85 χώρες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους ερευνητές ιατρούς εξ ολοκλήρου στο ΚΑΑ Φιλοκτήτης. Χρησιμοποιήθηκαν οι συσκευές διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού που διαθέτει το κέντρο, σε συνδυασμό με την παρέμβαση των λογοθεραπευτών της ομάδας αποκατάστασης σε εσωτερικούς ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και αφασία, όπου διαπραγματεύεται την επίδραση του διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού (transcranial direct current stimulation-TDCS) στη βελτίωση της εκπομπής λόγου σε ασθενείς με αφασία συνεπεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και αποδεικνύει τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα της θεραπείας όταν συνδυάζεται ταυτόχρονα με λογοθεραπευτική παρέμβαση.

Ο Φιλοκτήτης συγχαίρει τους ερευνητές ιατρούς, τη θεραπευτική ομάδα αποκατάστασης και τους συμμετέχοντες ασθενείς για την ολοκλήρωση και παγκόσμια διάκριση της ερευνητικής μελέτης η οποία αποδεικνύει ότι το επιστημονικό έργο της θεραπευτικής ομάδας αποκατάστασης του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ βρίσκεται σε υψηλό διεθνές επίπεδο.

Δείτε ΕΔΩ την επίσημη ανακοίνωση.