Τρεις οι νεκροί και 5 τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο τράμ της Ουτρέχτης

Στους τρεις αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση στην Ουτρέχτη και οι τραυματίες ανέρχονται στους πέντε.

Τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών ανακοίνωσε επισήμως η αστυνομία. De politie bevestigt dat het beeld op dit moment is dat er sprake is van 3 doden en 9 gewonden. #24oktoberplein#utrecht

In the case of the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht the police confirms 3 death and 9 injured.

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 Μαρτίου 2019

Στην πόλη της Ολλανδίας σήμανε συναγερμός μετά από πυροβολισμούς στο τράμ. Την ίδια στιγμή , σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής ακούστηκαν πυροβολισμοί σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως μετέδωσε το Reuters.

Η συμβουλή προς τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους έχει αρθεί.

QUOTE @GemeenteUtrecht Update: advies om binnen te blijven is opgeheven. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 Μαρτίου 2019

Slachtoffer wordt terwijl medewerkers hem/haar in ambulance leggen nog steeds gereanimeerd. pic.twitter.com/73aOZx2Qrz — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) March 18, 2019

O επικεφαλής της επιχείρησης της ολλανδικής αστυνομίας ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουτρέχτη.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, τα κίνητρά του δεν έχουν αποσαφηνιστεί και θα μπορούσαν να είναι "οικογενειακοί λόγοι".

Η αστυνομία ενημέρωσε νωρίτερα ότι ο ύποπτος είναι ένας 37χρονος Τούρκος ζητώντας από τους πολίτες να μην τον πλησιάζουν!

Σύμφωνα με τις εικόνες, η επίθεση φέρεται να έγινε ενώ ήταν εν κινήσει ο συρμός, ο οποίος πλέον έχει ακινητοποιηθεί και περικυκλωθεί απο οχήματα και προσωπικό των Αρχών Ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως «ανησυχεί βαθιά» και πως η κυβέρνηση θα συνεδριάσει εκτάκτως. Το ολλανδικό ραδιόφωνο μετέδωσε πως τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί στην έδρα της κυβέρνησης στη Χάγη.

Δηλώσεις για το δραματικό επεισόδιο έκανε και ο δήμαρχος της πόλης, Jan van Zanen, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως φρικτό.

Όπως είπε: “Είμαι σε συνεχή επαφή με με την αστυνομία και τον εισαγγελέα. Οι σκέψεις μου είναι με τους συγγενείς των θυμάτων της επίθεσης. Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη. Δεν έχουμε αποκλείσει την πιθανότητα να πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα”.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Utrecht: Mann erφffnet Feuer in Straίenbahn: Mehrere Verletzte https://t.co/vQUb7csIQApic.twitter.com/1hIvk7R0HQ — Svejk Eiltmeldungen (@svejkaktuell) March 18, 2019

Το μήνυμα του Ολλανδού πρωθυπουργού

Μετά τους πυροβολισμούς που συγκλόνισαν την Ουτρέχτη με τους τρεις νεκρούς, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε: "Δεν θα υποκύψουμε μπροστά στη μισαλλοδοξία".

"Μια τρομοκρατική ενέργεια συνιστά επίθεση εναντίον του πολιτισμού μας, εναντίον της κοινωνίας μας που προάγει την ανεκτικότητα κι είναι ανοικτή προς όλους (...) Δεν υπάρχει παρά μονάχα μία απάντηση, κι αυτή είναι το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία μας να είναι ισχυρότερα από τον φανατισμό και τη βία. Δεν θα υποκύψουμε μπροστά στη μισαλλοδοξία. Ποτέ", τόνισε ο Ολλανδός πρωθυπουργός.

Η Μέρκελ εκφράζει την υποστήριξή της

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε την υποστήριξή της στους κατοίκους της Ουτρέχτης. Ο εκπρόσωπος της Μέρκελ δήλωσε ότι «σκέφτεται με προσοχή και αλληλεγγύη τους ανθρώπους στην Ουτρέχτη κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών»