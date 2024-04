Μια σπουδαία στιγμή για το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» ήταν η υποστήριξη και συμμετοχή στο Διεθνές Ιατρικό Συνέδριο «Χτίζοντας Γέφυρες στην Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza.

Αποτίοντας φόρο τιμής στην αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Ιδρύτρια του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ», επιστήμονες από σημαντικά διεθνή παιδιατρικά ογκολογικά νοσοκομεία και την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» βρέθηκαν στην Αθήνα και ένωσαν τις δυνάμεις και τις γνώσεις τους, κάνοντας πράξη το όραμα της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου δεκαπέντε καταξιωμένοι γιατροί από το Children’s Hospital of Philadelphia (ΗΠΑ), το Princess Maxima Center for Pediatric Oncology (Ολλανδία), το HOPP Children’s Cancer Center Heidelberg (Γερμανία) και το The Hospital of Sick Kids Toronto (Καναδάς), με τους οποίους το ιατρικό προσωπικό της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» συνεργάζεται στενά, βρέθηκαν στην Ελλάδα και μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους τους συζήτησαν τις τελευταίες έρευνες, εξελίξεις και θεραπευτικά πρωτόκολλα για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας τοποθετώντας με αυτό τον τρόπο την χώρα μας και την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» στην παγκόσμια πρωτοπορία γύρω από τον παιδικό καρκίνο.

Τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου παρακολούθησαν 130 γιατροί με φυσική παρουσία, και επιπλέον 216 γιατροί είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά από 15 χώρες: Αλβανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία.

Στην Επιστημονική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου συμμετείχαν οι διευθυντές των Μονάδων/Τμημάτων της Ογκολογικής Μονάδας: ο Καθηγητής ΕΚΠΑ Αντώνης Καττάμης και οι Διευθυντές ΕΣΥ Δημήτριος Δογάνης, Ευγένιος Γουσέτης, Βασίλειος Παπαδάκης.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Η Τελετή Έναρξης του Διεθνούς Συνεδρίου, την οποία συντόνισε ο Καθηγητής Αντώνης Καττάμης, ήταν αφιερωμένη στο έργο, την προσφορά και την αφοσίωση της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στην μάχη κατά του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

«Η αείμνηστη Ιδρύτριά μας και πολυαγαπημένη μου μητέρα, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, είχε πάντα το όραμα να δημιουργήσει έναν κόσμο χωρίς σύνορα για την υγεία των παιδιών. Χάρη στην απόλυτη αφοσίωσή της σε αυτόν τον στόχο, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» και η Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» έχουν συνάψει συμφωνίες και έχουν προχωρήσει σε συνέργειες και συνεργασίες με μεγάλα Νοσοκομεία, Ιδρύματα και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Για τον λόγο αυτόν δεν μπορώ να φανταστώ πιο κατάλληλο και συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη της Ιδρύτριάς μας από αυτό το Διεθνές Συνέδριο που φέρνει κοντά κορυφαίους επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Σωματείου κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Το «παρών» στην Τελετή Έναρξης του Διεθνούς Συνεδρίου έδωσε σύσσωμη η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, υπογράμμισε τη σημασία του έργου της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη σε παγκόσμιο επίπεδο: «Το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ έχει δώσει διαχρονικά στην Ελλάδα πολύ μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση των περιστατικών των παιδιών με καρκίνο. Όχι μόνο Ελληνόπουλα, αλλά παιδιά από όλα τα Βαλκάνια, από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Έχουν καταφέρει να βρουν την υγεία τους, να συνεχίσουν τη ζωή τους χάρη στις προσπάθειες που έχει κάνει η «ΕΛΠΙΔΑ» και η αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Ήταν μια αγγελική ψυχή η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. Η ανθρωπότητα της χρωστάει πολλά, και η Ελλάδα ακόμα περισσότερα. Θα κάνω τα πάντα ώστε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου νοσοκομείο «ΕΛΠΙΔΑ» να δουλέψει σωστά και να συνεχίσει το μεγάλο έργο της στο μέλλον. Και φυσικά το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ θα έχει πάντα την αμέριστη υποστήριξη μου για να κάνουμε πράγματα μαζί οποτεδήποτε μου το ζητήσετε».

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε ανάμεσα σε άλλα πως η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη θα ζει για πάντα μέσα από το έργο της: «Δεν νομίζω πως έχουμε ακριβώς συνειδητοποιήσει πως η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη δεν είναι πια στη ζωή. Και αυτό είναι για εμένα το απόλυτο νόημα της έννοιας της αθανασίας, το πως μπορεί τελικά ένας άνθρωπος να έχει κερδίσει το στοίχημα της ζωής, περνώντας με τον τρόπο του, με την δράση του, με το έργο του το καλό σε τόσες επόμενες γενιές. Γιατί η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη έχει εμπνεύσει ιατρικό κόσμο, επιστήμονες, ερευνητές, εθελοντές, τις οικογένειες, τα παιδιά, όλους εσάς που συνεχίζετε το έργο του ΕΛΠΙΔΑ. Ο χώρος της υγείας είναι πολύ ευαίσθητος. Και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και είναι επείγουσες. Πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο λοιπόν σε μια τέτοια δοκιμασία να γνωρίζει μια οικογένεια ότι υπάρχει η ΕΛΠΙΔΑ, ως οργανισμός αλλά και ως έννοια. Και ότι υπήρχε ένας άνθρωπος που την έκανε πράξη για την χώρα μας. Θα είμαστε αιωνίως ευγνώμονες»

Ο υφυπουργός Υγείας κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους μίλησε αναλυτικά για τη σπουδαία συνεισφορά της «ΕΛΠΙΔΑΣ» στη στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους: «Ο παιδικός καρκίνος είναι μια δυσβάσταχτη νόσος. Οι συνθήκες στον παιδικό καρκίνο είναι πολύ δύσκολες και επίπονες για το ίδιο το παιδί, αλλά και για την μητέρα, τον πατέρα, τα αδέλφια. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε ζυγαριά, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη μορφή καρκίνου ο παιδικός καρκίνος. Η ΕΛΠΙΔΑ προσφέρει τις συνθήκες εκείνες που αξίζουν στα παιδιά σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής τους, με πολύ καλή ποιότητα, πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και βοηθώντας πέρα από τις κτιριακές υποδομές και τις υποδομές στον εξοπλισμό, στην ενίσχυση με προσωπικό και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού και της συνεργασίας τους με νοσοκομεία του εξωτερικού».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κυρία Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη εξέφρασε τις ευχαριστίες της στο Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ για τη συνεισφορά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας: «Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να αποκτήσουμε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας είναι στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα από 15.000 παιδιά και έφηβοι διαγνώστηκαν με καρκίνο. Από τα 5 παιδιά τα 4 επιτυγχάνουν πλήρη ίαση. Και αυτό ως αποτέλεσμα της σύγχρονης, τεκμηριωμένης γνώσης για τον καρκίνο στην παιδική ηλικία. Και θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ για τη διαχρονική στήριξη που προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας κυρία Σοφία Πολυχρονοπούλου από την πλευρά της τόνισε την μεγάλη συνεισφορά του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ», υπό την καθοδήγηση της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, στην αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας στην Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών οι οποίες άλλαξαν ολοκληρωτικά το τοπίο κοινωνικής αλληλεγγύης στην χώρα μας: «Το Διεθνές αυτό Συνέδριο αποτελεί κομμάτι μιας σειράς σημαντικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ», που αδιάκοπα συνεχίζει να υπηρετεί το όραμα της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη για τη στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου κύριος Γιώργος Καπετανάκης τόνισε την πολύπλευρη προσφορά της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, η οποία άνοιξε τον δρόμο της προσφοράς στην χώρα μας: «Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση να βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί βλέπω ότι για να χτίσουμε γέφυρες, χρειάζεται να χαράξουμε πρώτα μονοπάτια. Και μια Ελληνίδα, η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, ξεκίνησε αυτά τα μονοπάτια πολλά χρόνια πριν. Και τα μονοπάτια αυτά ήταν προς πολλές κατευθύνσεις. Ήταν μονοπάτια που έφεραν την επιστήμη μπροστά και δημιούργησαν ένα εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό για την χώρα μας, που έχει βάλει την παιδιατρική αιματολογία-ογκολογία στον παγκόσμιο χάρτη. Δημιούργησε μονοπάτια για να εμπνευστούμε και εμείς, σαν κίνημα ασθενών, και να δουλέψουμε πάνω στον δρόμο που εκείνη είχε ανοίξει. Δημιούργησε μονοπάτια κοινωνικά, για να δούμε το πώς αυτά τα παιδιά, τα οποία αύριο θα έχουν αποθεραπευτεί, θα ενταχθούν στην κοινωνία και θα έχουν ίσες ευκαιρίες. Και μας έδωσε να αντιληφθούμε ακόμα και το ίδιο το δώρο της ζωής, μέσα από το «δεύτερο παιδί» της: το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Αναλυτική αναφορά στο σπουδαίο έργο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, που ιδρύθηκε το 2014 από την Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, έκανε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Γιώργος Παπαθεοδωρίδης: «Θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στο έργο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. Γιατί χωρίς δότη δεν υπάρχει μεταμόσχευση. Και είμαστε ευτυχώς στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων πολύ περήφανοι, και ως Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, αλλά και ως χώρα, που έχουμε φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα, σε αντίθεση με τη μεταμόσχευση οργάνων που ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Η πολύ καλή κατάσταση αυτή στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Τράπεζα Εθελοντών Δοτών του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ που έχει την πρωτοκαθεδρία στην χώρα».

Για τη σημασία των διεθνών συνεργασιών και της συνεχούς εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας μίλησε η Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας κυρία Ζένια Ζαριδάκη: «Αυτό το Συνέδριο είναι ένας σημαντικός σταθμός που σηματοδοτεί τη συνέχιση του έργου, των οραμάτων και των ιδεών της αξιοθαύμαστης Ιδρύτριας του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη. Μιας σπουδαίας γυναίκας που έγινε μητέρα για όλα τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειες τους. Η προσφορά και το έργο της συνεχίζουν να ζουν μέσα από την οικογένεια της, αλλά και μέσα από το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ. Αυτό το Διεθνές Συνέδριο υπογραμμίζει τη σημασία των διεθνών συνεργασιών και της συνεχούς εκπαίδευσης για τη βελτίωση της διάγνωσης και των θεραπειών των παιδιών που αντιμετωπίζουν αυτή τη δύσκολη συνθήκη».

Στο έργο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ αναφέρθηκε και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας κύριος Παναγιώτης Τσιριγώτης: «Πια δεν είμαστε οι φτωχοί συγγενείς, αλλά στέλνουμε μοσχεύματα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορείτε να διανοηθείτε. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προσπάθεια του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και θα ήθελα να απευθύνω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου για την προσφορά αυτή».

Ο Κοινός Διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κύριος Μανώλης Παπασάββας μίλησε για την μεγαλύτερη ευελιξία στη στήριξη των παιδιών με καρκίνο που θα διασφαλιστεί μέσα από την αναβάθμιση της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων σε Ογκολογικό Κέντρο Παίδων: «Η απόφαση της Πολιτείας να προχωρήσει στη σύσταση αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ανεκτίμητου έργου και της πολύτιμης προσφοράς της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο. Μας καθιστά το κατεξοχήν κέντρο αναφοράς στη χώρα μας εξασφαλίζοντας μας μεγαλύτερη ευελιξία σε λειτουργικά θέματα αλλά κυρίως σε θέματα πρόσβασης σε καινοτόμες και πρωτοποριακές θεραπείες παιδιών. Το όραμα της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, το οποίο καλούμαστε να συνεχίσουμε εμείς, είναι ένας κόσμος στον οποίο κανένα παιδί με καρκίνο δεν θα χάνει τη μάχη. Εμείς δηλώνουμε έτοιμοι να ακολουθήσουμε όλες τις νέες ελπιδοφόρες ιατρικές εξελίξεις και όταν η γνώση, η επιστημονική έρευνα και οι επιστημονικές μέθοδοι είναι προσβάσιμα σε όλη την επιστημονική κοινότητα θα έχουμε κάνει όλοι ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας, 4 στα 4 παιδιά να θεραπεύονται».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Αμέσως μετά η Γενική Γραμμματέας Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Τζωρτζίνα Έλληνα και η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ και Υπεύθυνη του Τομέα Υγείας κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου-Δημοπούλου παρουσίασαν αναλυτικά το έργο του Σωματείου από το 1990 έως σήμερα.

Η κυρία Έλληνα μίλησε για την ξεχωριστή ματιά και την παρακαταθήκη της Ιδρύτριας του Σωματείου Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη: «Η αείμνηστη Ιδρύτριά μας υπήρξε μια πρωτοπόρος, μια Ηγέτης στον χώρο του Ανθρωπισμού, μια οραματίστρια που έφερε κοντά δύο έννοιες που φαινομενικά μοιάζουν ασύμβατες και διαφορετικές: την αγάπη και την επιστήμη. Κατάφερε να μετουσιώσει την αληθινή αγάπη για τα παιδιά με καρκίνο σε σύγχρονες πρότυπες υποδομές για την αντιμετώπιση της νόσου, σε επιστημονικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς, Ιδρύματα, νοσοκομεία, επιστήμονες στον αγώνα για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου. Και αυτή ίσως είναι η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη της. Το πιο πολύτιμο μάθημα ζωής που εκείνη μας δίδαξε. Πως η αγάπη δεν είναι μόνο ένα συναίσθημα, αλλά είναι μια αληθινή πηγή δύναμης και δημιουργίας. Κρατώντας λοιπόν αυτό το πολύτιμο μάθημα ζωής, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» συνεχίζει σταθερά στον δρόμο της προσφοράς και της αλληλεγγύης με την καθοδήγηση και την απόλυτη αφοσίωση της Προέδρου μας Χριστιάννας Βαρδινογιάννη στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου».

Η κυρία Δημοπούλου παρουσίασε τους 10 πρωταρχικούς άξονες προσφοράς του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ και συγκεκριμένα: (1) δημιουργία και υποστήριξη της πρώτης αμιγώς παιδιατρικής Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην χώρα μας, (2) σχεδιασμό και κατασκευή της «Ογκολογικής Μονάδας Παίδων- Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», υπερσύγχρονης υποδομής- συγκροτήματος εμβαδού περίπου 15.000 τμ, (3) χρηματοδότηση και δωρεά στην Ογκολογική Μονάδα πλειάδων ιατρικών μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας εκατομμυρίων ευρώ, (4) στήριξη της Μονάδας με εξειδικευμένο προσωπικό, (5) δημιουργία του Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας για παιδιά και εφήβους, (6) χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα JACIE, (7) δημιουργία Ξενώνα του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, (8) ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους μέσα από την Κοινωνική υπηρεσία και το Κοινωνικό Ταμείο του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, (9) χρηματοδότηση συνεδρίων για το προσωπικό του νοσοκομείου και τη μετάβαση του ιατρονοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού στο εξωτερικό και (10) δημιουργία του Προγράμματος Αδελφοποίησεων για τη δημιουργία συνεργασιών με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του κόσμου.

Στη συνέχεια το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» τίμησε τους εκπροσώπους των νοσοκομείων, κορυφαίους, καταξιωμένους παιδιάτρους αιματολόγους-ογκολόγους διεθνώς τιμητικές διακρίσεις ως αναγνώριση της σπουδαιότητας της συνεργασίας των Νοσοκομείων που εκπροσωπούν με το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ. Τις διακρίσεις παρέλαβαν οι γιατροί Stephen Hunger από το Children’s Hospital of Philadelphia (ΗΠΑ), η Marry Van den Heuvel-Eibrink και Michel Zwann από το Princess Maxima Center for Pediatric Oncology (Ολλανδία), ο Thomas Grunewald από το HOPP Children’s Cancer Center Heidelberg (Γερμανία) και o Daniel Morgenstern από το The Hospital of Sick Kids Toronto (Καναδάς). Όλοι οι εκπρόσωποι των εν λόγω νοσοκομείων δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από το έργο και την προσφορά του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ και ευχαρίστησαν θερμά για την μεγάλη τιμή και τη συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο.

Παρούσες από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Advisory Committee του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ ήταν οι κυρίες: Αθανασία Μαρινάκη, Νούλη Μανώλη, Αλίνα Μινέττα, Ινώ Κωνσταντοπούλου, Μελίνα Δασκαλάκη, Ντίνα Πριτσιβέλη και Ρίτα Μωραιτάκη, ενώ το «παρών» έδωσαν σημαντικοί εκπρόσωποι του χώρου της υγείας, ανάμεσα τους ο Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) κύριος Αθανάσιος -Μελέτιος Δημόπουλος, καθώς και μέλη του Σωματείου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα επιστημονικά συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου αποτελούν έναν οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα στην αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Οι συμμετέχοντες επιστήμονες παρουσίασαν και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σημαντικά θέματα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της συνολικής αντιμετώπισης που χρειάζονται τα παιδιά και οι έφηβοι με καρκίνο.

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η σύγκριση μεταξύ της προσέγγισης της Αμερικής και της προσέγγισης της Ευρώπης, όπως αυτή παρουσιάστηκε και από τους Έλληνες ιατρούς, οι οποίοι συμμετέχουν σε όλες τις μεγάλες κοινές Ευρωπαϊκές προσπάθειες και μελέτες στο χώρο της παιδιατρικής ογκολογίας. Στο συνέδριο, παρουσιάστηκαν τα νεότερα δεδομένα πάνω στη διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση για διάφορους τύπους κακοηθειών, όπως το νευροβλάστωμα, τους νεφρικούς όγκους και τα χαμηλόβαθμα γλοιώματα.

Εκτενείς συζητήσεις και παρουσιάσεις έγιναν πάνω στις αιματολογικές κακοήθειες, με έμφαση στις νεότερες θεραπείες, όπως καινούργια φάρμακα, στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες και οι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες θεραπείες με CAR-T cells. Οι τελευταίες παρουσιάστηκαν από τους Καθηγητές Stefan Grupp και Stephen Hunger από το Children’s Hospital of Philadelphia που έχουν πρωτοστατήσει στην εξέλιξη τους, ενώ συζητήθηκαν και τα αρχικά αποτελέσματα από τις αντίστοιχες προσπάθειες της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών.

Έγιναν σημαντικές παρουσιάσεις για τις μοριακές αναλύσεις και εργαστηριακές εκτιμήσεις ευαισθησίας στα φάρμακα που μπορούν να οδηγήσουν στην εξατομίκευση της θεραπείας και στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας ακόμα και σε ασθενείς με ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση, καθώς και στη συμμετοχή της Ελλάδας στη αντίστοιχη διεθνή μελέτη ΙNFORM.

Τα σημαντικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στοιχειοθέτησαν την ανάγκη για έλεγχο για σύνδρομα προδιάθεσης για καρκίνο αλλά και τις δυσκολίες στην διαχείριση της αντίστοιχης πληροφορίας προς τις οικογένειες. Η ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση των παιδιών με κακοήθειες έγινε εμφανής μέσω των παρουσιάσεων πάνω στην ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, στο ρόλο της διατροφής και του μικροβιώματος, και στους τρόπους διαχείρισης της προφύλαξη από λοιμώξεις.

Σημαντική στιγμή της ημερίδας ήταν η επιστημονική παρουσίαση πάνω στα επιτεύγματα του Μητρώου Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».