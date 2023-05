Άνοιξε ο δρόμος για Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό

Να θυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα ο 28χρονος ψηλός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την ενδεχόμενη επιστροφή του στο ΣΕΦ, ενώ στα χέρια του έχει και πρόταση από τη Βίρτους Μπολόνια.

Για την ιστορία, να σημειώσουμε πως ο Μιλουτίνοφ ήταν φέτος ο 8ος σκόρερ της VTB League (16.1 πόντοι), σούταρε με το καταπληκτικό 68.5% στο δίποντο και άγγιξε το 82% στις βολές.

Παράλληλα, ήταν ο πρώτος ριμπάουντερ της λίγκας (9.1 ανά αγώνα) και μακράν του δεύτερου 1ος στην αξιολόγηση με 28.4 μονάδες.

Thank you, Niko! ????

Upon expiration of his contract, center Nikola Milutinov leaves our team.

To the chagrin of all CSKA fans, the four-year path of the Serbian big man in our team has come to an end. pic.twitter.com/2HtpZdjzfg