Αταμάν: «Αν δεν πάμε στο Final Four, δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου»

Η δήλωση - βόμβα του Τούρκου προπονητή μετά την ήττα της ομάδας του από την Μακάμπι.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, ότι η ομάδα του δεν άξιζε τη νίκη απόψε, αναφέρθηκε στις αποφάσεις των διαιτητών, ενώ δεσμεύτηκε ότι αν δεν προκριθούν οι «πράσινοι» στο φάιναλ φορ της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, του χρόνου δεν θα είναι στο «τριφύλλι».

«Πιστεύω ότι δεν αξίζαμε να κερδίσουμε απόψε. Χάσαμε 10 βολές. Είχαμε 1/7 τρίποντα από τους πάουερ φόργουορντ μας. Κάναμε πολλά λάθη. Κάναμε λαθος στην τελευταία κατοχή.

Όλοι, οι παίκτες, το κλαμπ, το σταφ, οι φανς, νομίζαμε πριν από το παιχνίδι ότι θα κάνουμε μία γιορτή εδώ. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Οι διαιτητές έδωσαν δύο γελοία φάουλ για τρεις βολές στον Μπάλντουιν. Παραπονέθηκα ότι δεν είναι δίκαιο, στο πρώτο τέτοιο σφύριγμα. Μου είπαν "προειδοποίηση για σένα" και είπα "όχι η προειδοποίηση είναι για σένα" και δέχθηκα τεχνική ποινή», είπε αρχικά ο Τούρκος τεχνικός.

Στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Όλα ήταν εναντίον μας και χάσαμε το παιχνίδι. Καταστρέψαμε τη δουλειά που είχαμε κάνει εδώ και επτά μήνες στην regular season. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο ότι ο Παναθηναϊκός είχε 5 χρόνια να βρεθεί στα playoffs, γιατί αυτοί οι παίκτες έπαιξαν 34 ματς σαν να ήταν τελικός. Οι παράγοντες της ήττας ήταν αυτοί που ανέφερα προηγουμένως. Ίσως η EuroLeague με τιμωρήσει. Οκ, ας με τιμωρήσει, αλλά όλοι είδαν αυτά τα σφυρίγματα. Αυτοί ήταν οι παράγοντες για μένα. Πίεση; Ποια πίεση; Σε κάθε ματς είχαμε πίεση. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε και κάποιος ήταν εναντίον μας.

Δεν μπορώ να κάνω κάτι για τις χαμένες βολές. Έχουμε μιλήσει για τα λάθη. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ πολύ καλύτερη ομάδα από την Μακάμπι και το 0-1 δεν είναι τόσο σημαντικό για μας. Πρέπει να ξαναβρούμε τη φόρμα μας και το παιχνίδι μας.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υποσχέθηκα σε όλους τους ανθρώπους εδώ ότι θα πάμε στο Final Four. Το 0-1 δεν είναι σημαντικό. Εμείς θα πάμε στο Final Four. Αν δεν πάμε στο Final Four, δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου».